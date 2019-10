Diretta Atp Shanghai 2019/ Streaming video tv, orario delle partite (tennis)

Prende il via oggi il torneo Atp Shanghai 2019, l’ottavo dei nove Masters 1000 della stagione e appuntamento più importante del calendario Atp in Asia. Siamo ormai giunti al finale di stagione, i tornei del Grande Slam sono tutti alle spalle ma non mancano ancora obiettivi importanti, come il Master di fine anno per il quale sono ancora in corsa sia Fabio Fognini sia Matteo Berrettini, oppure le finali Next Gen (a Milano) per i più giovani. Shanghai è naturalmente una tappa molto importante di questo cammino, perché mette in palio punti pesantissimi nel cammino verso i tornei conclusivi a Londra e nel capoluogo lombardo. Nella diretta Atp Shanghai 2019 purtroppo non potremo ammirare Rafa Nadal, che ha alzato bandiera bianca a causa di un’infiammazione al polso sinistro durante la Laver Cup, ma da oggi a domenica prossima saranno comunque tante le emozioni sui campi in cemento della megalopoli cinese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO ATP SHANGHAI 2019

Come tutti i tornei Masters 1000 della stagione, anche l’Atp Shanghai 2019 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky, che oggi riserverà dalle ore 6.00 del mattino al torneo cinese di tennis i suoi canali numero 204 e 205, cioè Sky Sport Arena e Sky Sport Collection. Di conseguenza, gli abbonati alla televisione satellitare potranno usufruire della diretta streaming video, come sempre garantita tramite il servizio offerto da Sky Go.

ATP SHANGHAI 2018: IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi, domenica 6 ottobre, il programma a Shanghai sarà particolare, perché ci saranno sia alcune partite per completare il quadro delle qualificazioni sia altri incontri che saranno invece validi già per il primo turno del tabellone principale. Si comincerà a giocare naturalmente già nelle primissime ore del mattino italiano, la diretta Atp Shanghai 2019 infatti naturalmente sarà per noi condizionata dalle sei ore di fuso orario che separano l’Italia dalla Cina. Purtroppo le assenze saranno davvero tante: oltre a Nadal, si sono ritirati prima della compilazione del tabellone anche Kei Nishikori, Juan Martin del Potro, Kevin Anderson, Milos Raonic, Stan Wawrinka e Nick Kyrgios. Le stelle dunque saranno naturalmente Novak Djokovic e Roger Federer, mentre in ottica italiana sarà davvero importante capire che cosa potranno fare Fognini e Berrettini, che naturalmente puntano ad ottenere quanti più punti possibile verso l’obiettivo della qualificazione alle Atp Finale di Londra.



