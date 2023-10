Diretta Atp Shanghai 2023/ Alcaraz Dimitrov streaming video tv, orario match (oggi 11 ottobre 2023)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: CONTINUANO GLI OTTAVI!

Mercoledì 11 ottobre la diretta del torneo Atp Shanghai 2023 ci presenta i match che concludono gli ottavi di finale: si comincia a giocare alle ore 6:30 della mattina italiana e siamo nella parte alta del tabellone di questo torneo Masters 1000. Purtroppo non ci sono più italiani in corsa: Jannik Sinner, che giusto una settimana fa ha vinto il 500 di Pechino, è stato eliminato da Ben Shelton e ha così seguito la sorte che era toccata a Lorenzo Musetti (all’esordio) e poi a Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, fatti fuori al terzo turno rispettivamente da Nicolas Jarry e JJ Wolf.

Sconfitte che bruciano, soprattutto quelle incassate da Arnaldi e Sinner per come sono maturate; tuttavia questo è quanto, il che non significa che la diretta del torneo Atp Shanghai 2023 non possa regalare emozioni perché già oggi avremo dei match tutti da seguire, perché tra l’altro rimane in corsa il numero 2 del ranking Atp Carlos Alcaraz che è anche la principale testa di serie in questo Masters 1000, vista l’assenza di Novak Djokovic. Dunque, staremo a vedere quello che succederà sui campi quando si comincerà a giocare…

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Shanghai 2023 viene trasmessa dalla televisione satellitare, perciò si tratterà di un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento che potranno selezionare i canali di riferimento (tecnicamente Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e assistere ai match anche con l’opzione della diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre sul situo ufficiale rolexshanghaimasters.com, disponibile anche nella versione inglese, troverete tutte le informazioni utili sul torneo, come il calendario quotidiano degli incontri e il tabellone.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: RISULTATI E CONTESTO

Dunque nella diretta del torneo Atp Shanghai 2023 torniamo a parlare di parte alta del tabellone: bisogna dire che il calendario di questi tornei asiatici è cambiato rispetto al passato, nel 500 di Pechino abbiamo assistito a una curiosa finale di mercoledì e il Masters 1000 di Shanghai è cominciato lo stesso giorno, stranamente a metà settimana, così da dilatare i momenti di pausa. Al netto di questo, Alcaraz Dimitrov è certamente il big match di oggi con la sfida tra due tennisti di due generazioni diverse, e occhio a Grigor Dimitrov che può sfruttare la stanchezza di Alcaraz ma anche il fatto che sui campi indoor sia un cliente davvero temibile anche oggi.

I rimpianti di Sonego e Arnaldi aumentano perché Jarry se la vede con Diego Schwartzman, lontano parente del grande giocatore ammirato tre anni fa e molto più a suo agio sulla terra, mentre per Wolf l’avversario è Humbert, che certo gode di stima avendo eliminato Stefanos Tsitsipas ma francamente battibile in match secco. A completare il quadro degli ottavi al torneo Atp Shanghai 2023 ecco l’intenso match tra Tommy Paul e Andrey Rublev: quest’ultimo eterno incompiuto, lo statunitense invece ha battuto due volte Alcaraz in questa stagione e nella terza occasione gli ha fatto patire le pene dell’inferno.











