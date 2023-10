DIRETTA ATP SHANGHAI 2023/ Hurkacz Korda video streaming tv: via alle partite! (oggi 14 ottobre)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: SI COMINCIA

Stiamo per dare il via alla diretta del torneo ATP Shanghai 2023 per quanto riguarda le semifinali, ricordiamo allora che cosa era successo quattro anni fa, in occasione dell’ultima volta in cui si disputò il torneo Masters 1000 in Cina, poi bloccato per ben tre anni consecutivi dalla pandemia di Coronavirus. In semifinale era giunto anche il nostro Matteo Berrettini, che tuttavia perse con il punteggio di 6-3, 6-4 contro il tedesco Alexander Zverev, che di conseguenza si prese una vittoria netta e meritata.

Successo invece con un combattuto 7-6 (5), 7-5 per il russo Daniil Medvedev nell’altra semifinale, disputata contro il greco Stefanos Tsitsipas. Diciamo che furono semifinali più nobili di quelle che ci attendono oggi, con i quattro protagonisti tutti fra le prime 11 teste di serie del torneo che infine fu vinto da Medvedev, che nella finale domenicale si impose con un perentorio 6-4, 6-1 contro Zverev. Adesso però è il momento di cedere la parola soltanto all’attualità: comincia la diretta del torneo ATP Shanghai 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

OGGI LE SEMIFINALI

La diretta del torneo Atp Shanghai 2023 entra nella fase decisiva, perché oggi sabato 14 ottobre sarà il giorno delle due semifinali per il Masters 1000 cinese, il torneo più importante dell’anno in Asia e penultimo evento della categoria inferiore solo ai quattro tornei del Grande Slam: si comincia alle ore 10.30 di casa nostra con Hurkacz Korda, mentre indicativamente alle ore 14.00 avremo Dimitrov Rublev. Le sorprese non sono mancate, le teste di serie più attese sono uscite anzitempo e allora il traguardo della finale renderà ancora più appetitosa la diretta Atp Shanghai 2023 oggi, per i tennisti interessati ma anche per gli appassionati da casa.

Sarà senza dubbio a sorpresa l’incrocio fra il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Sebastian Korda, che nella parte bassa del tabellone daranno vita a una semifinale tra la testa di serie numero 16 (Hurkacz) e il giocatore numero 26 del seeding (Korda). Per Hubert Hurkacz sarebbe il ritorno in una finale Masters 1000 dopo quella vinta a Miami 2021 e quella invece persa a Montreal 2022: una volta all’anno il polacco ci arriva, per il 2023 sarà Shanghai l’occasione giusta? Il figlio d’arte Sebastian Korda sarebbe invece la sorpresa nella diretta Atp Shanghai 2023, perché finora ha giocato finali solo a livello Atp 250, vincendo a Parma nel 2021.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del torneo Atp Shanghai 2023 ci offrirà poi l’altra semifinale Dimitrov Rublev. Per il veterano bulgaro Grigor Dimitrov una finale Masters 1000 sarebbe un graditissimo ritorno a un passato ormai piuttosto lontano, agonisticamente parlando. Facciamo riferimento infatti al 2017, l’anno più felice della carriera di Dimitrov, che vinse il Masters 1000 di Cincinnati e poi anche le Finals a novembre, che ai tempi erano ancora a Londra. Nei successivi sei anni tuttavia Dimitrov non ha più raggiunto finali di tornei così prestigiosi, ecco allora che Shanghai potrebbe essere il palcoscenico per una vera e propria “resurrezione” sportiva.

Andrey Rublev a questo punto sarebbe sulla carta il grande favorito, un Masters 1000 lo ha vinto già a Montecarlo lo scorso aprile, anche se ovviamente tutto è diverso ora, dal continente alla superficie: parliamo comunque di un tennista di grande talento e potenzialità, che però non è mai davvero esploso ai massimi livelli, cerca ancora la prima finale Slam mentre nei Masters 1000 non raggiungeva finali dal 2021 (Montecarlo e Cincinnati) prima del successo nel Principato, che potrebbe bissare in Cina nobilitando il proprio 2023. Tanti temi da seguire quindi nella diretta Atp Shanghai 2023 oggi…











