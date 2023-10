DIRETTA ATP SHANGHAI 2023/ Sinner Shelton video streaming tv: Korda e Marozsan ai quarti (martedì 10 ottobre)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: KORDA BATTE CERUNDOLO

Potrebbe essere Sebastian Korda l’avversario di Jannik Sinner nei quarti del torneo Atp Shanghai 2023: meglio, lo statunitense è sicuro del posto perché ha appena vinto una partita complicata contro Francisco Cerundolo, battendolo con il risultato di 7-5 7-6 e dovendo recuperare anche nel tie break del secondo set, salvando un set point dopo che nel primo set aveva dovuto cancellare due palle break che avrebbero portato Cerundolo a servire per portarsi in vantaggio. Dunque un Korda che pian piano, dopo essere stato fuori per infortunio, sta ritrovando la migliore condizione; ora toccherà a Sinner raggiungerlo ai quarti nel torneo Atp Shanghai 2023.

Tra poco l’altoatesino sarà in campo per sfidare Ben Shelton, in un match che promette scintille; nel frattempo è caduto anche Casper Ruud, che prosegue nella sua stagione davvero poco brillante. A sorprenderlo negli ottavi di questo Masters 1000 è stato Fabian Marozsan: l’ungherese si è imposto per 7-6 3-6 6-4, il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Hubert Hurkacz e Zhizhen Zhang. Il cinese, numero 60 del ranking Atp, ha poco da perdere e potrebbe davvero fare il grande colpo contro il polacco, lui pure in calo dopo essere entrato nella Top 10 della classifica mondiale. Adesso però aspettiamo Sinner… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Shanghai 2023 viene trasmessa dalla televisione satellitare, perciò si tratterà di un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento che potranno selezionare i canali di riferimento (tecnicamente Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e assistere ai match anche con l’opzione della diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. Inoltre sul situo ufficiale rolexshanghaimasters.com, disponibile anche nella versione inglese, troverete tutte le informazioni utili sul torneo, come il calendario quotidiano degli incontri e il tabellone.

ATP SHANGHAI 2023: SINNER SHELTON AGLI OTTAVI!

La diretta del torneo Atp Shanghai 2023 torna a farci compagnia martedì 10 ottobre, con i match validi per gli ottavi di finale: diciamo subito che si comincerà a giocare alle ore 6:30 della mattina italiana, e che oggi avremo Sinner Shelton che vale appunto un posto nei quarti. Sfida davvero interessante: Jannik Sinner, recente vincitore a Pechino, ha già conquistato la qualificazione alle Atp Finals ma adesso corre ovviamente per mettere in bacheca quello che sarebbe il secondo Masters 1000 in carriera (dopo Toronto, vinto in agosto) ma l’avversario di oggi è particolarmente tosto.

Si tratta infatti di Ben Shelton, che ha un anno meno di lui e che quest’anno ha realmente svoltato. Prima i quarti agli Australian Open, poi addirittura la semifinale agli Us Open: Shelton è un talento puro che ha già fatto il suo ingresso nella Top 20 del ranking Atp, Sinner (che è numero 4) parte favorito ma dovrà stare attento al mancino di Atlanta, anche perché essere arrivato in fondo a Pechino gli ha tolto qualche energia e questo si può pagare (come successo a Cincinnati). Ora però concentriamoci sulla diretta del torneo Atp Shanghai 2023, perché bisogna parlare anche degli altri match che ci attendono martedì 10 ottobre.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2023: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del torneo Atp Shanghai 2023 abbiamo altri match molto interessanti: domenica Daniil Medvedev è stato fatto fuori dal redivivo Sebastian Korda, che ha avuto qualche problema fisico a rallentarne la carriera ma si è preso una vittoria davvero importante, e ora ha una bella occasione di arrivare ai quarti di un Masters 1000 nella sfida a Francisco Cerundolo. Tra le altre cose Korda potrebbe essere l’avversario di Sinner nel prossimo turno; i due si erano già incrociati nel 500 di Washington, il primo titolo abbastanza importante che l’altoatesino aveva vinto in carriera.

Negli altri due match troviamo delle sorprese: l’ungherese Fabian Marozsan ha eliminato Alex De Minaur al secondo turno e adesso affronta Casper Ruud, la cui stagione è stata tutt’altro che positiva ma potrebbe migliorare qui a Shanghai. L’avversario di Hubert Hurkacz (stesso discorso che riguarda il norvegese) sarà invece Zhizhen Zhang: per il cinese colpo al primo turno contro Tomas Etcheverry, ma non è da sottovalutare la vittoria ottenuta contro Brandon Nakashima. Staremo allora a vedere cosa succederà oggi nel torneo Atp Shanghai 2023…











