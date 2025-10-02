Diretta Atp Shanghai 2025, Arnaldi Sakamoto streaming video tv: orario e risultato delle partite per il Masters 1000 in Cina (oggi giovedì 2 ottobre)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: IL MASTERS 1000 IN CINA

Da Pechino a Shanghai, il grande tennis in questi giorni resta protagonista in Cina e sotto i riflettori da oggi, giovedì 2 ottobre, ci sarà la diretta Atp Shanghai 2025, che è il torneo Masters 1000 nella megalopoli cinese, uno degli appuntamenti più significativi del finale di stagione verso le Finals di Torino.

Ranking Atp, Sinner smuove la classifica/ Alcaraz più vicino, Pechino lo avvicina al primo posto!

Ci arriva molto bene Jannik Sinner, che giusto ieri ha vinto il torneo Atp 500 di Pechino battendo in finale lo statunitense Learner Tien, morale quindi alto per provare adesso a difendere il titolo conquistato l’anno scorso a Shanghai battendo in finale Novak Djokovic per completare una ideale “doppietta” di titoli cinesi, questo ancora più significativo essendo un Masters 1000.

Diretta Sinner Tien/ Finale Pechino Open 2025 streaming video tv: Jannik vince in due set! (oggi 1 ottobre)

Sappiamo che sarà grande assente nella diretta Atp Shanghai 2025 il grande rivale dell’altoatesino, cioè naturalmente lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha vinto il torneo di Tokyo ma poi ha preferito togliersi dal Masters 1000 per un problema alla caviglia che necessita un po’ di riposo. Di conseguenza Sinner indosserà ancora di più i panni del grande favorito.

Dobbiamo però aspettare ancora un pochino per vedere Jannik in azione nella diretta Atp Shanghai 2025 perché tutte le teste di serie godono di un bye al primo turno – discorso quindi valido anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi, per un’Italia di lusso nel Masters 1000 cinese che ci farà compagnia fino a domenica 12 ottobre.

DIRETTA/ Sinner De Minaur (risultato finale 2-1): Jannik per il titolo al Pechino Open 2025! (30 settembre)

ATP SHANGHAI 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

L’orario d’inizio delle partite non sarà comodissimo, dalle ore 6.30 italiane circa infatti si giocherà in Cina, comunque la diretta Atp Shanghai 2025 in tv sarà garantita da Sky Sport e dai relativi servizi per la diretta streaming video, come sempre per i tornei Masters 1000.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: ARNALDI SAKAMOTO IN COPERTINA OGGI

Abbiamo allora parlato delle ben quattro teste di serie italiane che di conseguenza godono di un bye nel primo turno della diretta Atp Shanghai 2025, nei prossimi giorni avremo quindi davvero tanto azzurro da seguire, oltre ai nomi già citati bisogna segnalare coloro che si aggiungeranno vincendo il primo turno, ma oggi in realtà non ci sarà moltissimo da segnalare, dal momento che è attesa in campo la metà del tabellone nella quale abbiamo solamente Matteo Arnaldi impegnato già dal primo turno (sarà poi quella di Musetti e Darderi, a rischio derby nel terzo turno).

Ecco allora che oggi per la diretta Atp Shanghai 2025 possiamo mettere in copertina Arnaldi Sakamoto, la partita che vedrà il nostro tennista classe 2001, che in questa stagione sta facendo più fatica rispetto ai brillanti risultati raccolti invece nel 2024, contrapposto al qualificato giapponese Rei Sakamoto, un giovanissimo talento del 2006 che evidentemente conosciamo ancora molto poco e che di fatto scopriremo in campo durante il match contro Arnaldi.