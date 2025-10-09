Diretta Atp Shanghai 2025 streaming video tv: orario e risultato live dei primi due match validi per i quarti di finale del Masters 1000.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: ECCO I PRIMI QUARTI!

I primi quarti di finale per la diretta Atp Shanghai 2025 si giocano giovedì 9 ottobre, come orario attenzione perché si cambia rispetto ai giorni scorsi, essendoci solo due match di singolare il primo prenderà il via non prima delle 9:00 della nostra mattina, lasciando spazio al torneo di doppio.

Primo match che è Rune Vacherot mentre il secondo, vale a dire Bergs Djokovic, andrà in scena a partire dalle ore 12:30, chiaramente leggendo i nomi dei protagonisti è abbastanza evidente come il favorito per arrivare in finale sia Novak Djokovic, a caccia del suo quinto titolo in carriera in questo Masters 1000 cinese.

Tuttavia il serbo ha speso tantissimo agli ottavi per avere ragione di Jaume Munar, e adesso potrebbe pagare dazio: il grande caldo è stato ed è uno degli argomenti più discussi in questi giorni, ne ha fatto le spese anche Jannik Sinner e Holger Rune si è lamentato parecchio delle condizioni in cui si gioca.

Purtroppo non sono pochi i giocatori che sono stati vittima di crampi o cali di tensione dovuti all’umidità quasi impossibile da sostenere, c’è solo da sperare che nella diretta Atp Shanghai di oggi le cose possano migliorare anche se questo delle condizioni atmosferiche è un tema che resterà all’ordine del giorno, e non solo qui.

ATP SHANGHAI 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per la diretta Atp Shanghai in tv saremo come sempre su Sky Sport – il canale “centrale” è Sky Sport Tennis – con la diretta streaming video che è garantita da Sky Go e Now Tv.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: NOMI A SORPRESA

Eccoci allora a un’altra diretta Atp Shanghai 2025, ci avviciniamo alla conclusione di questo torneo che, come già quasi tutti gli altri Masters 1000 in calendario, adesso vive sulla distanza delle due settimane creando non pochi disagi a tanti giocatori, altro argomento che si lega a filo doppio a quello del clima nel portare ad un aumento degli infortuni. Ad ogni buon conto le due sorprese del giorno sono Zizou Bergs e Valentin Vacherot: in particolare il monegasco, che è arrivato dalle qualificazioni ma è riuscito a superare tutti i suoi avversari sin qui, ultimo Tallon Griekspoor che aveva beneficiato del ritiro di Sinner (ma magari avrebbe vinto comunque) ma non ha saputo sfruttare l’occasione.

Anche per lui c’è un compito davvero ostico, perché uno come Holger Rune su questi campi si trova a suo agio e, al netto delle condizioni di cui si è violentemente lamentato, il danese rimane assolutamente favorito quanto Djokovic, un signore che nonostante abbia 38 anni ha dimostrato in più di un’occasione di poter sostenere anche le situazioni più complesse a livello fisico. Bergs ha ben poco da perdere, sta giocando molto bene ed è generalmente in crescita: basterà per vincere la resistenza del campione serbo? Lo scopriremo tra poco nella diretta Atp Shanghai 2025…