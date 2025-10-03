Diretta Atp Shanghai 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match che si giocano venerdì 3 ottobre nel Masters 1000.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: TANTA ITALIA!

Si torna in campo per la diretta Atp Shanghai 2025, il torneo Masters 1000 che stiamo seguendo dalla Cina e che oggi ci regalerà un po’ di Italia nei suoi match, che prendono il via circa alle ore 6:00 di casa nostra. Tanti punti in palio, anche per la corsa alle Atp Finals: qui bisogna fare attenzione a Lorenzo Musetti.

Il carrarese farà il suo esordio domani, intanto ci sono altre partite molto interessanti che coinvolgono gli azzurri e il focus lo possiamo forse mettere su Flavio Cobolli, al netto dei due Top Ten il giocatore di punta che proverà ad avere la meglio su Jaume Munar, giocatore tosto ma certamente abbordabile.

Per Cobolli questo è stato un ottimo anno con la conquista dei primi titoli Atp e buone corse anche negli Slam, adesso però il romano deve dimostrare di poter fare il salto di qualità perché, almeno sulla carta, avrebbe il talento per provare anche ad avvicinare le prime dieci posizioni della classifica.

Vedremo allora cosa succederà sui campi nella diretta Atp Shanghai 2025, Cobolli è solo uno degli italiani impegnati nei match del primo turno e, aspettando che i match prendano il via, facciamo ora una carrellata di quello che ci attende oggi, venerdì 3 ottobre, nel Masters 1000 cinese.

COME VEDERE LA DIRETTA ATP SHANGHAI 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Atp Shanghai 2025 ricordiamo che siamo in tv su Sky Sport per tutti gli abbonati, con la diretta streaming video affidata a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: ECCO I MATCH DEL GIORNO

In questa diretta Atp Shanghai 2025 abbiamo in campo anche Mattia Bellucci, che ha forse l’impegno più tosto: il mancino di Busto Arsizio infatti se la deve vedere con Tomas Machac, il ceco che ha fatto vedere ottime cose ma che poi, almeno per il momento, sembra essersi fermato su un livello certamente buono ma non ancora straordinario, che è un po’ quello che possiamo dire anche di Giovanni Mpetshi Perricard che certamente un bel salto di qualità lo ha fatto arrivando a competere regolarmente nei grandi tornei, e che oggi rappresenta un’insidia non da poco per il nostro Luca Nardi, ancora alla ricerca di se stesso.

Questi gli italiani, ma la diretta Atp Shanghai 2025 oggi ci presenta un Novak Djokovic che, per quanto da lui affermato, non dovrebbe essere in corsa per le Atp Finals ma può ancora sperare di vincere un Masters 1000 prima di appendere la racchetta al chiodo. Sfida vintage per lui: lo attende Marin Cilic, che ha un anno meno di lui e che allo stesso modo, anche se con risultati sensibilmente diversi, sta provando a regalarsi le ultime soddisfazioni. In campo anche Holger Rune, che non ha un primo turno troppo semplice visto che il suo avversario è Sebastian Baez.