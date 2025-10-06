Diretta Atp Shanghai 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match di lunedì 6 ottobre, oggi si completa il terzo turno.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: DERBY AZZURRO!

Tempo di derby nella diretta Atp Shanghai 2025: lunedì 6 ottobre si completano i match del terzo turno nel torneo Masters 1000, e abbiamo una stuzzicante Darderi Musetti che sarà il terzo match sul GrandStand 2, dunque potremmo ipotizzare più o meno le 10:30-11:00 della nostra mattina come orario di inizio.

Sfida che sulla carta sorride al carrarese, ma lo vedremo; intanto bisogna naturalmente dire che sul campo centrale, dove apre Alex De Minaur (battuto in semifinale a Pechino da Jannik Sinner) contro Kamil Majchrzak, come terzo e quarto match abbiamo quelli in cui sono impegnati Alexander Zverev e Daniil Medvedev.

Gli avversari sono rispettivamente Arthur Rinderknech e Alejandro Davidovich Fokina: partite dunque tutt’altro che abbordabili per tedesco e russo, incrociatisi ai quarti di Pechino con la vittoria di un Medvedev poi ritiratosi (con polemica) nella semifinale contro Learner Tien.

Nella parte bassa del tabellone sono certamente loro i favoriti per arrivare alla finale della diretta Atp Shanghai 2025, ma chiaramente questo lo scopriremo strada facendo a cominciare da oggi, ricordando che le partite secondo il fuso orario di casa nostra prendono il via alle ore 6:30 della mattina.

COME VEDERE LA DIRETTA ATP SHANGHAI 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo che la diretta Atp Shanghai 2025 sarà fruibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in abbonamento, con diretta streaming video garantita da Sky Go e Now Tv.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: I DUE ITALIANI

È quindi Darderi Musetti ad animare questa diretta Atp Shanghai 2025, con un match di terzo turno che comunque vada consegnerà gli ottavi d finale a uno dei nostri due rappresentanti. Detto che l’avversario sarebbe poi uno tra Félix Auger-Aliassime e Jesper De Jong, possiamo anche ricordare che a livello Atp troviamo un solo incrocio che risale allo scorso anno e per di più a Wimbledon, era il secondo turno ed era stato un bellissimo match chiuso al quinto set da Lorenzo Musetti, mentre sempre nella passata stagione il carrarese aveva vinto la semifinale del Challenger di Torino, sulla terra rossa.

Luciano Darderi però è cresciuto parecchio nel corso di questi ultimi anni: se nel febbraio 2024 aveva vinto il primo torneo Atp della carriera, a Cordoba, in questa stagione è riuscito addirittura a metterne in bacheca tre, ancora tutti sulla terra, mentre negli Slam ha fatto terzo turno sia a Wimbledon che agli Us Open. Oggi è numero 29 del ranking, un numero che come sappiamo può contare relativamente ma che certamente ci dice di quanto abbia fatto passi avanti l’italo-argentino; ora vedremo se nella diretta Atp Shanghai 2025 si prenderà lo scalpo prestigioso di Musetti, per quella che ovviamente sarebbe una vittoria contro un Top Ten.