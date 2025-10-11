Diretta Atp Shanghai 2025 streaming video tv: orario e risultato live delle due semifinali del torneo Masters 1000 in Cina, oggi sabato 11 ottobre.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: DUE SEMIFINALI A SORPRESA

Ci apprestiamo a vivere le due semifinali oggi, sabato 11 ottobre, la diretta Atp Shanghai 2025 continua a regalarci colpi di scena e storie molto particolari in un torneo Masters 1000 nel quale è successo di tutto – non sempre in modo piacevole, il caldo e l’umidità infatti hanno spesso messo a repentaglio la salute dei giocatori, scatenando parecchie discussioni.

Chi di dovere dovrà riflettere su questo tema, noi adesso però andiamo a presentare due semifinali a dir poco imprevedibili, come sarà ad esempio Djokovic Vacherot, che sulla carta è la sfida fra estremi opposti con un pronostico di conseguenza a senso unico – ma visto quanto successo finora, Nole è autorizzato a fare gli scongiuri…

Da una parte avremo un campione che evidentemente non ha bisogno di presentazioni. Novak Djokovic è il tennista più vincente di tutti i tempi con i suoi 24 Slam, adesso non è più al top assoluto ma parliamo comunque di un giocatore che ha raggiunto le semifinali di tutti i quattro tornei stagionali dello Slam e quindi indiscutibilmente il migliore fra coloro che sono in gioco a Shanghai anche per il valore attuale e non solo per il palmares.

Dall’altra ecco il monegasco Valentin Vacherot, per il quale basterebbe dire che a inizio torneo era il numero 204 del mondo: guadagnerà più di 100 posizioni ed è il semifinalista di un Masters 1000 con la classifica peggiore nel XXI secolo. Inutile dire che una sua vittoria sarebbe il colpo di scena più clamoroso di tutta la diretta Shanghai 2025…

ATP SHANGHAI 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Anche per le semifinali la diretta Atp Shanghai 2025 in tv dalle ore 10.30 italiane sarà sui canali di Sky Sport per gli abbonati, compresa la diretta streaming video con Sky Go o Now Tv.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: ANCORA ATTENZIONE AI COLPI DI SCENA

La seconda semifinale sarà solo un pochino meno squilibrata, almeno sulla carta, per la diretta Atp Shanghai 2025. Parliamo infatti di Medvedev Rinderknech, qui la sorpresa è evidentemente il tennista francese. Arthur Rinderknech ha 30 anni, è il numero 54 del mondo e nella sua carriera non ha mai vinto un torneo Atp, vantando al massimo una finale in un torneo 250 ad Adelaide nel gennaio 2022. Possiamo allora dire che la semifinale di un Masters 1000 sia già il risultato migliore della carriera, ma in questo pazzo torneo perché porre limiti alla provvidenza?

Le similitudini con la prima semifinale sono qui, qui il ruolo del big va assegnato a Daniil Medvedev, che ovviamente non può essere paragonato a Djokovic ma in modo altrettanto evidente è superiore al francese come carriera. Il russo ha vissuto un 2025 complicato e non a caso ad inizio torneo era solamente la testa di serie numero 16, nel caso di Medvedev la diretta Atp Shanghai 2025 potrebbe quindi essere il torneo della svolta per un ritorno ad alti livelli. Tutto sommato, rispetto alle altre sarebbe una sorpresa molto meno clamorosa, il russo fin dove saprà spingersi in Cina?