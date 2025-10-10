Diretta Atp Shanghai 2025 streaming video tv: orario e risultato live degli ultimi due match per i quarti di finale, venerdì 10 ottobre.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: RINDERKNECH IN SEMIFINALE

Continuano le sorprese nella diretta Atp Shanghai 2025 e allora ecco che il francese Arthur Rinderknech si è qualificato per le semifinali del torneo Masters 1000 in Cina battendo il più quotato canadese Félix Auger-Aliassime in due set e per di più in maniera netta, con il risultato finale di 6-3, 6-4, ennesimo colpo di scena di un torneo nel quale ormai le sorprese (scusate il gioco di parole) non sono più una sorpresa. Alle ore 12.30 italiane ci attenderà Medvedev De Minaur per completare i quarti di finale.

Rinderknech Auger-Aliassime è durata circa un’ora e mezza, al tennista francese per imporsi sono bastati due break, uno per set. Nel primo parziale il canadese ha ceduto il servizio nel sesto game, lanciando il transalpino sul 4-2 diventato poi 6-3, nel secondo invece Auger-Aliassime ha perso il servizio già nel primo gioco, lanciando la fuga di Rinderknech verso la vittoria e la semifinale nella diretta Atp Shanghai 2025. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA ATP SHANGHAI 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Anche oggi per la diretta Atp Shanghai 2025 saremo sui canali tv di Sky Sport riservati agli abbonati, con la diretta streaming video disponibile sia su Sky Go che su Now Tv.

CHI ANDRÀ IN SEMIFINALE?

Dalle ore 9:00 italiane di venerdì 10 ottobre la diretta Atp Shanghai 2025 tornerà a farci compagnia, con i due match che nella parte alta del tabellone Atp rappresentano i quarti di finale che andranno dunque a completare questo turno, purtroppo ancora una volta non ci saranno italiani in campo oggi.

L’ultimo rimasto era Lorenzo Musetti, che però mercoledì è andato incontro a una sconfitta netta contro Félix Auger-Aliassime: per il livello del canadese ci poteva anche stare, ma un Musetti ormai in Top Ten da tempo avrebbe potuto e dovuto fare meglio, e invece è ricaduto in errori che purtroppo ogni tanto tornano.

Così ora, avendo anche vissuto il ritiro di Jannik Sinner ennesima vittima di caldo, malessere e crampi nella città cinese, avremo un Rinderknech Auger-Aliassime come primo match, con la grande sorpresa del francese capace di eliminare Alexander Zverev e poi anche Jiri Lehecka.

L’altra sfida, quella che chiuderà definitivamente il quadro dei quarti nella diretta Shanghai 2025, è Medvedev De Minaur: insomma, non i match che sulla carta ci saremmo aspettati ma è anche vero che anche un altro big come Carlos Alcaraz era assente, e comunque di carne al fuoco ne abbiamo parecchia anche oggi.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: TUTTO DAVVERO POSSIBILE

Sicuramente nella diretta Atp Shanghai 2025 il quarto di finale più sorprendente è il primo, vale a dire quello tra Arthur Rinderknech e il già citato Félix Auger-Aliassime: a questo punto possiamo anche aspettarci che il francese, veterano di 30 anni, possa anche arrivare in semifinale e continuare il sogno verso il primo titolo Atp in carriera, lui che come finale ne ha solo una ad Adelaide (un torneo 250) che risale a quasi quattro anni fa. Sarebbe un grande colpo, per Auger-Aliassime invece prosegue il bel momento dopo la semifinale degli Us Open, per lui sette titoli Atp di cui due nel 2025 (con tre finali disputate), curiosamente il primo vinto proprio ad Adelaide.

Forse più nobile o comunque più “leggibile” la seconda semifinale: qui siamo dalla parte di Alcaraz che, ritiratosi a tabellone già formato, ha lasciato campo a un lucky loser come Corentin Moutet, di fatto spalancando il tabellone. Sarebbe potuto succedere di tutto: Alex De Minaur è arrivato ai quarti come ci si aspettava perché contro giocatori di pari o inferiore livello ha spesso la meglio, come avversario l’australiano si trova Daniil Medvedev che, se in giornata e concentrato, resta ancora molto competitivo: il russo in un altro match tiratissimo ha vendicato la sconfitta a Pechino contro Learner Tien, quando si era dovuto ritirare per crampi.