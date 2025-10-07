Diretta Atp Shanghai 2025 streaming video tv: orario e risultato dei match che si giocano giovedì 9 ottobre, i primi ottavi di finale.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: I PRIMI OTTAVI!

Tempo di ottavi nella diretta Atp Shanghai 2025: martedì 7 ottobre prende il via questo turno che ci avvicina sempre più alla conclusione del Masters 1000 in terra cinese, si comincia alle ore 6:30 della mattina italiana e, purtroppo, va detto che questo sarebbe stato il giorno di Jannik Sinner ma non lo è.

L’altoatesino infatti si è ritirato nel corso del terzo set contro Tallon Griekspoor, nel match del terzo turno; una partita durissima che Sinner non è riuscito a chiudere nel secondo parziale, finendo poi vittima di crampi che lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca e abbandonare la possibilità di bis in questo appuntamento.

Purtroppo dei problemi fisici di Sinner si è detto, così come del fatto che le condizioni e un calendario sempre più lungo abbiano già mietuto qualche vittima di troppo; stavolta è toccato a Jannik ma questo naturalmente non ci impedisce di seguire con entusiasmo e curiosità la diretta Atp Shanghai 2025.

Detto infatti che domani tornerà in campo Lorenzo Musetti, le partite di oggi sono molto interessanti: proviamo adesso a capire cosa potrebbe succedere con una analisi della giornata di giovedì, e uno sguardo appunto ai favoriti nel Masters 1000.

ATP SHANGHAI 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

L’appuntamento consueto con la diretta Atp Shanghai 2025 sulla nostra tv riguarda Sky Sport per tutti gli abbonati, la diretta streaming video del torneo viene fornita da Sky Go e Now Tv.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: IL FAVORITO SENZA SINNER

Nella diretta Atp Shanghai 2025 è giusto dire che senza Jannik Sinner il favorito, almeno in questa metà del tabellone, diventa Novak Djokovic: il serbo ha già vinto quattro volte questo Masters 1000 e ora ha la possibilità di mettere le mani sul quinto titolo, che sarebbe anche il primo da sette anni a questa parte, ricordando che già l’anno scorso aveva raggiunto la finale perdendola appunto contro Sinner. Djokovic affronta Jaume Munar, lo spagnolo che sta facendo molto bene qui e che certamente potrebbe sorprendere per parecchi fattori; il serbo giustamente rimane favorito per un posto nei quarti di finale.

Così anche Holger Rune, che però rischia già di più nell’incrociare la racchetta con Giovanni Mpetshi Perricard; Griekspoor, che finalmente ha battuto Sinner dopo averlo più volte messo in difficoltà, vuole i quarti e sa di avere una grande occasione contro il qualificato monegasco Valentin Vacherot; l’altra sorpresa nel tabellone, almeno in termini relativi, è Zizou Bergs che sfida Gabriel Dallo, quindi possiamo dire che, vada come vada, almeno due nomi tra quelli che nella diretta Atp Shanghai 2025 giocheranno poi i quarti saranno sorprendenti, vedremo cosa ci dirà la giornata di oggi perché manca davvero pochissimo ai primi match.