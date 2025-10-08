Diretta Atp Shanghai 2025 Musetti Auger-Aliassime streaming video tv: orario e risultato dei match per gli ottavi di finale.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: MUSETTI CI PROVA!

È importante la diretta Atp Shanghai 2025 per quanto riguarda la giornata di mercoledì 8 ottobre, perché la seconda parte degli ottavi di finale, nella metà alta del tabellone, ci consegna anche Musetti Auger-Aliassime con il carrarese che ha l’occasione di raggiungere un altro quarto di finale in un Masters 1000 stagionale.

Diretta Atp Shanghai 2025/ Munar Djokovic streaming video tv: prima parte degli ottavi! (oggi 7 ottobre)

Match tosto: Félix Auger-Aliassime è avversario concreto e credibile, che ha raggiunto la semifinale agli ultimi Us Open e comunque nel corso di questa stagione ha messo le mani su due titoli Atp (erano stati zero nel 2024) coni anche la finale giocata a Dubai, ma certamente si tratta di una partita che l’azzurro può vincere.

Diretta Atp Shanghai 2025/ Medvedev resiste a Davidovich Fokina: è anche lui agli ottavi! (6 ottobre)

Anzi: osiamo dire che sia Musetti a partire favorito, perché il salto di qualità che ha saputo compiere quest’anno è stato davvero importante: un grande momento sulla terra rossa, poi anche la bella corsa di Wimbledon, purtroppo una finale persa a Chengdu che ha contribuito a rendere ancor più negativo il suo record.

Vedremo poi nella presentazione della diretta Atp Shanghai 2025 che non solo Musetti può agevolmente raggiungere i quarti, ma addirittura può concretamente sognare il primo Masters 1000 in carriera per quello che è il tabellone che, ricordiamo, ha perso purtroppo Jannik Sinner a causa dei crampi che lo hanno colpito contro Tallon Griekspoor.

Infortunio Jannik Sinner/ Come sta? Crampi a Shanghai: si ritira dal Masters 1000 (oggi 5 ottobre 2025)

ATP SHANGHAI 2025 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

L’appuntamento consueto con la diretta Atp Shanghai 2025 sulla nostra tv riguarda Sky Sport per tutti gli abbonati, la diretta streaming video del torneo viene fornita da Sky Go e Now Tv.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: MUSETTI E NON SOLO

Ecco allora che, per il discorso che dicevamo prima, il Musetti che lunedì ha vinto il derby contro Luciano Darderi ha ottime possibilità di arrivare anche in fondo: ai quarti potrebbe incrociare uno tra Jiri Lehecka e Arthur Rinderknech, il francese ha fatto un grande favore al carrarese eliminando in rimonta Alexander Zverev che, dal canto suo, prosegue in una stagione davvero negativa che sarebbe potuta essere quella della consacrazione, nel senso che ci si aspettava che potesse salire al numero 1 Atp con la squalifica di Sinner e magari mettere le mani, finalmente, sul primo Slam in carriera.

Dall’altra parte Alex De Minaur sfida Nuno Borges e possiamo dire che qualcosa rischi, anche se dal punto di vista della completezza dei due giocatori ci sono ben pochi dubbi circa il favorito; infine per la diretta Atp Shanghai 2025 avremo la riedizione della semifinale di Pechino tra Daniil Medvedev e Learner Tien, il russo era stato costretto al ritiro, anche lui per crampi, non prima di aver polemizzato a causa di un ammonizione per scarso impegno che gli era stata comminata. Riuscirà a riscattarsi e prendersi i quarti di finale del Masters 1000? Tra poco avremo tutte le risposte del caso…