Diretta Atp Shanghai 2025 Sinner Altmaier streaming video tv: l’esordio di Jannik, orario e risultato delle partite di oggi, sabato 4 ottobre

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: SINNER ALTMAIER, ECCO JANNIK!

La diretta Atp Shanghai 2025 ci offrirà oggi, sabato 4 ottobre, un programma molto ricco dalle ore 6.30 italiane per il torneo Masters 1000 dalla Cina. Anzi, possiamo dire anche più ricco del previsto grazie a Sinner Altmaier, perché questa partita del secondo turno è nella metà del tabellone che ha giocato ieri, ma c’è stato un giorno di riposo in più garantito al vincitore di Pechino.

Stranezze del calendario in questo periodo in cui un torneo finisce al mercoledì mentre inizia un Masters 1000: naturalmente Jannik Sinner come testa di serie ha avuto un bye al primo turno, poi ecco pure lo spostamento del match del secondo turno, motivo per cui sarà oggi la prima partita del tennista altoatesino sul cemento di Shanghai.

La missione sarà quella di difendere il titolo vinto l’anno scorso anche per mettere pressione in ottica numero 1 in classifica al grande assente Carlos Alcaraz, meglio però fare un passo alla volta e pensare innanzitutto alla partita contro il tedesco Daniel Altmaier, il giocatore numero 50 nel ranking mondiale.

I precedenti inducono rispetto: due partite Slam entrambe finite al quinto set e con una vittoria per parte, sono però match ormai datati e Jannik Sinner sarà sicuramente il grande favorito nel suo esordio nella diretta Atp Shanghai 2025, che però oggi ci offrirà un sabato molto italiano, non solamente grazie a Sinner Altmaier: scopriamo allora tutte le partite degli azzurri.

COME VEDERE LA DIRETTA ATP SHANGHAI 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Atp Shanghai 2025 in tv ricordiamo che serve essere abbonati a Sky Sport, in questo caso si avrà anche la diretta streaming video affidata a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: LE PARTITE DEGLI ALTRI ITALIANI

Sarà quindi una mattina molto ricca con la diretta Atp Shanghai 2025, anche fino alle prime ore del pomeriggio. Ad esempio sarà molto importante anche il debutto di Lorenzo Musetti, attuale numero 9 che si gioca quindi nelle prossime settimane la qualificazione per le Finals di Torino: Shanghai sarà un passaggio molto importante in tal senso, essendo un Masters 1000, sarà quindi fondamentale andare il più avanti possibile e per prima cosa superare l’ostacolo rappresentato dall’argentino Francisco Comesana, numero 59 del mondo che almeno sulla carta non dovrebbe creare troppi problemi a Musetti.

Se i nostri due migliori giocatori ancora non vi bastano, ecco che la diretta Atp Shanghai 2025 oggi ci riserverà anche altri due incontri con il tricolore in campo. Esordio anche per Luciano Darderi, in quanto testa di serie numero 26, che dovrà vedersela con il padrone di casa cinese Bu Yunchaokete ed è favorito sulla carta. Ha invece già superato il primo turno Matteo Arnaldi, vincitore giovedì contro il giapponese Sakamoto per guadagnarsi l’incrocio con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, in teoria sarà suo il compito più duro in questo sabato così ricco per i colori italiani…