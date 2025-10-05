Diretta Atp Shanghai 2025 Sinner Griekspoor streaming video tv: il secondo match di Jannik, orario e risultato delle partite oggi, domenica 5 ottobre

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: SINNER GRIEKSPOOR, TERZO TURNO PER JANNIK!

Jannik Sinner di nuovo in campo per la diretta Atp Shanghai 2025, oggi domenica 5 ottobre si giocherà come sempre dalle ore 6.30 italiane per il terzo turno del torneo Masters 1000 in Cina. Il piatto forte per noi sarà senza dubbio Sinner Griekspoor, perché l’altoatesino torna in campo per il secondo giorno consecutivo dopo avere usufruito di un rinvio di un giorno per la sua partita d’esordio a Shanghai.

Diretta Atp Shanghai 2025/ Sinner Altmaier (risultato finale 2-0): netta vittoria per Jannik (oggi 4 ottobre)

Riepiloghiamo per chi non avesse tutto presente: Jannik Sinner ha vinto mercoledì la finale del torneo di Pechino, poi si è spostato nell’altra megalopoli cinese per il Masters 1000, dopo il bye al primo turno avrebbe dovuto giocare venerdì nel secondo, ma c’è stato un rinvio a ieri della partita poi vinta con un doppio 6-3 contro il tedesco Daniel Altmaier.

Ranking Atp, Sinner smuove la classifica/ Alcaraz più vicino, Pechino lo avvicina al primo posto!

Un successo netto e convincente, l’ideale dovendo affrontare una doppietta di partite consecutive, perché da oggi Jannik Sinner si riallinea al suo lato del tabellone affrontando l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 27 che venerdì aveva vinto in tre set contro lo statunitense Brooksby per guadagnarsi questo terzo turno contro il detentore e grande favorito per il titolo.

Sappiamo che in assenza di Carlos Alcaraz i riflettori sono ancora di più puntati su Jannik Sinner, che naturalmente è il grande favorito per il successo finale nella diretta Atp Shanghai 2025, nello sport però non c’è nulla di scontato e per arrivare fino in fondo serviranno altre cinque partite. Meglio allora fare un passo alla volta e goderci per ora questa domenica in compagnia dell’altoatesino…

Diretta Sinner Tien/ Finale Pechino Open 2025 streaming video tv: Jannik vince in due set! (oggi 1 ottobre)

ATP SHANGHAI 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE SINNER GRIEKSPOOR

Per la diretta Atp Shanghai 2025 in tv e per seguire in particolare Sinner Griekspoor ricordiamo che serve essere abbonati a Sky Sport, sui canali della televisione satellitare oppure tramite la diretta streaming video affidata a Sky Go e Now Tv.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2025: I NUMERI DI SINNER E UNO SGUARDO A DJOKOVIC

Abbiamo evidenziato le fatiche di Jannik Sinner in questo periodo, questo però non toglie che nella diretta Atp Shanghai 2025 oggi l’ex numero 1 del mondo sia nettamente favorito. Griekspoor è comunque il numero 31 nel ranking Atp, quindi un buonissimo giocatore ma di livello chiaramente inferiore, come dimostra il bilancio dei sei precedenti incontri, che sono terminati con altrettanti successi per Jannik Sinner, comprese due partite in Coppa Davis dove l’Italia sulla strada dei trionfi finali ha incrociato la strada dell’Olanda sia nel 2023 sia nel 2024.

Il ritiro di Carlos Alcaraz ha un po’ scombinato le carte per la diretta Atp Shanghai 2025: i due nomi più attesi si trovano infatti dalla stessa parte del tabellone, l’altro è naturalmente Novak Djokovic, che sarà di conseguenza sua volta in campo oggi. Per il serbo appuntamento contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann, Nole sarà evidentemente favorito sulla strada del possibile incrocio in semifinale con Jannik Sinner, da tenere d’occhio però c’è anche Taylor Fritz che oggi affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard per il terzo turno.