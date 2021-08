Diretta Atp Toronto Wta Montreal 2021/ Streaming video tv: oggi il primo turno!

DIRETTA ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021

Oggi lunedì 9 agosto 2021, daremo il via alla diretta dei tornei Atp Toronto e Wta Montreal per il The National Bank Open 2021, ovvero la “vecchia” Rogers Cup. Dopo un anno di stop per via della pandemia da coronavirus e dunque anche una nuova denominazione, il tennis della massima categoria mondiale torna di scena sull’asfalto canadese, per due tornei che ci anticipano il prossimo grande Slam Statunitense. Per tutti noi una bellissima occasione anche per rivedere parecchi big della racchetta, sia pure a pochi giorni dalla conclusione delle Olimpiadi di Tokyo 2021: nonostante la vicinanza di date (che ha spinto diversi a dare forfait, come Novak Djokovic), pure il tabellone sarà ricco di grandi nomi, pronti in campo fin da questa prima intensissima giornata.

COME SEGUIRE IL TORNEO ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis per la Then National Bank Open 2021, la vecchia Rogers Cup. Per quanto riguarda l’ATP Montreal 2021 l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare ha dedicato due canali alla competizione: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale https://nationalbankopen.com/ e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

ATP TORONTO WTA MONTREAL 2021: IL PRIMO TURNO E I MATCH DI OGGI

Siamo dunque pronti ad aprire le porte della vecchia Rogers cup: vediamo quali saranno i primi incontri per l’Atp Toronto e il WTA Montreal 2021, tenuto conto che per entrambi i tabelloni i primi incontri non cominceranno prima delle ore 17.00 italiane (ma saranno le ore 11.00 locali): per cui prepariamoci a diverse notti insonne. Esaminando le sfide che ci attendono oggi, ecco che per il tabellone Atp Montreal maschile per il primo turno ci attendono sfide interssanti come quella tra Kyrgios e Opelka e Kecmanovic-Nishikori, col giapponese di ritorno in campo dopo le semifinali di Washington solo pochi giorni fa. Attenzione poi alla sfida tra il nostro Lorenzo Sonego, che dopo l’esperienza a cinque cerchi se la vedrà subito al primo turno col francese Humbert. Incontri di rilievo anche per il primo turno del tabellone Wta di Montreal: si comincerà subito con Badosa-Golubic, ma pure con la sfida tra l’azzurra Camila Giorgi e la belga Mertens, match che si annuncia complicato per la nostra beniamina, di ritorno dall’avventura olimpica in Giappone. Da tenere d’occhio anche Ostapenko-Siniakova, con la lettone ben delusa dalle ultime olimpiadi come pure la statunitense Gauff, che eliminata subito dai giochi cerca ora riscatto contro la numero 63 al mondo la Sevatsova (pur sfortunata a Tokyo 2020 come a San Jose in queste ultime settimane).

