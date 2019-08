Diretta Atp Wta Cincinnati 2019/ Streaming video e tv: il rientro di Andy Murray

Oggi lunedì 12 agosto per il grande tennis l’appuntamento è con la diretta Atp Wta Cincinnati 2019, il torneo di tennis della città dell’Ohio. Siamo a un livello altissimo: Cincinnati è un torneo Masters 1000 per quanto riguarda gli uomini e Premier 5 in campo femminile. Dopo le emozioni che abbiamo vissuto fino a ieri in Canada, tra Montreal per il torneo maschile della Rogers Cup e Toronto invece in campo femminile, il Circus si sposta negli Stati Uniti per un altro grande torneo a Cincinnati, secondo atto della stagione estiva sul cemento nordamericano che culminerà con gli Us Open. Andiamo quindi subito a vedere chi saranno i protagonisti che oggi si metteranno alla prova, tenuto conto che gli appassionati italiani dovranno fare attenzione alle sei ore di fuso orario tra Italia e Cincinnati. Di fatto i primi match della diretta Atp Wta Cincinnati prenderanno il via alle ore 17.00 italiane di oggi pomeriggio e continueranno fino a notte fonda: orari non ideali, ma serve saperlo per seguire il Western & Southern Open 2019.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis del Western & Southern Open 2019 di Cincinnati. Per quanto riguarda il torneo maschile l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.chttps://www.wsopen.com/ e i profili social associati. Per quanto riguarda il torneo femminile, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2019: IL RITORNO DI MURRAY E GLI ITALIANI

Presentando la diretta Atp Wta Cincinnati 2019 per quanto riguarda la giornata di oggi, sono naturalmente due gli aspetti che colpiscono l’attenzione. Il primo è il rientro in un torneo di singolare di Andy Murray, che era fermo dagli Australian Open e stasera è atteso dalla partita con Gael Monfils. In questo momento va considerato certamente favorito il francese, ma è bello ritrovare Murray e naturalmente tutti vogliono scoprire quale potrà essere il suo livello di competitività. In ottica italiana dobbiamo invece segnalare che saranno tre gli azzurri in gara oggi a Cincinnati nel primo turno del torneo. In campo italiano avremo Matteo Berrettini contro l’argentino Juan Ignacio Londero e Lorenzo Sonego che se la dovrà vedere con l’australiano Nick Kyrgios in un match che si annuncia intrigante, ma rischia di essere disputato a notte inoltrata. Fra le donne invece l’unica nostra rappresentante è Camila Giorgi, che fra qualche ora scenderà in campo contro la greca Maria Sakkari.



