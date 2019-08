Diretta Atp Wta Cincinnati 2019/ Streaming video e tv: oggi i quarti senza Federer

Si apre una nuova giornata per l’Atp Wta Cincinnati 2019: oggi venerdi 16 agosto 2019 infatti andranno di scena gli attesi quarti di finale e l’attesa intorno al cemento dell’Ohio è grande. Le finali di domenica infatti si fanno sempre più vicino e inoltre siamo di ritorno da alcuni risultati sorprendenti recuperati negli ottavi di finale che si sono svolti ieri pomeriggio e notte. Ecco infatti che dopo i forfait di parecchi big, anche il Re Roger Federer deve abbandonare il torneo: proprio ieri lo svizzero infatti si è arreso agli ottavi di finale contro il russo Rublev, al meritato successo col risultato di 6-3, 6-4. Non ha però deluso Novak Djokovic, campione in carica sul cemento dell’Ohio, che ha avuto la meglio contro lo spagnolo Carreno Busta. Ora però andiamo a vedere quali saranno gli incontri validi per i quarti di finale all’ATP Wta di Cincinnati 2019, con una necessaria avvertenza: gli appassionati dovranno fare i conti con il fuso orario e il primo match non avrà inizio prima delle ore 19.00 italiane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis del Western & Southern Open 2019 di Cincinnati. Per quanto riguarda il torneo maschile l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale e i profili social associati. Per quanto riguarda il torneo femminile, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2019: I QUARTI DI FINALE

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserva il tabellone del torneo sul cemento Atp e Wta Cincinnati 2019, partendo dalla parte femminile premier 5. Ecco quindi che il primo incontro vedrà in campo Barty e Sakkari, mentre di fila ci sarà spazio per Pliskova e Kunetsova: terzo quarto di finale poi vedrà protagoniste la statunitense Kenin e la numero uno nel ranking mondiale Naomi Osaka. Ultima sfida prevista nella notte italiana tra Venus Williams e Keyes. Altrettanto interessante il tabellone maschile del torneo di Cincinnati 2019: il primo quarto di finale avrà inizio alle ore 19.00 secondo il fuso orario italiano e vedrà in campo Bautista contro Gasquet, con il francese che ieri ha superato brillantemente Schwartzman. Prosegue poi ai quarti il trionfale cammino del giapponese Nishioka, che questa sera se la vedrà conto il belga Goffin: terzo quarto di finale maschile vedrà invece in campo Rublev, di ritorno dalla vittoria su Federer e Medvedev. Ultimo incontro, atteso però nella piena notte italiana sarà tra Djokovic e il francese Pouille.



