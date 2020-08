Diretta Atp Wta Cincinnati 2020/ Streaming video tv: oggi secondo turno (24 agosto)

Torna il grande tennis sotto ai riflettori: anche oggi, lunedi 24 agosto 2020 infatti in diretta dai campi di Flushing Meadows, assisteremo a un nuovo bollente turno per l’Atp Wta Cincinnati 2020: è dunque spazio al cemento di New York (dove il torneo Masters 1000 e Premier 5 è stato spostato per necessità igienico-sanitarie), per una serie di incontri che ci aiuteranno a comporre il quadro dei prossimi ottavi di finale, da cui davvero si comincerà a fare sul serio per quella che risulta la prima grande competizione tennistica nel post lockdown. Con oggi infatti entreranno in scena i big che hanno confermato la loro iscrizione al torneo: per Novak Djokovic, Berrettini, Pliskova e Serena Williams dunque un primo banco di prova, potenzialmente non complicato, ma che potrebbe sempre riservarci grandi colpi di scena, non da escludere se si ricorda che di fatto siamo solo all’avvio di questa stagione estiva del tennis mondiale, occorso poi dopo mesi di completo stop alle attività. Siamo dunque davvero impazienti di dare la parola al cemento americano per la diretta dell’Atp Wta Cincinnati 2020, ma per farlo dovremo attendere solo le ore 17.00 (secondo il fuso orario italiano, a New York saranno le 11.00), quando avranno inizio i primi incontri.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2020 sarà come sempre affidata a Sky Sport, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: gli abbonati potranno assistere alle partite che di volta in volta saranno proposte dalla regia, sfruttando anche la possibilità della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Le donne saranno invece su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile al numero 64 del vostro televisore o anche al 224 del decoder Sky, in alternativa potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2020: CHI ENTRA NEL TABELLONE

Con oggi entriamo nel vivo del secondo turno del Atp Wta Cincinnati 2020, in diretta da New York – in via eccezionale – dove, come riferito prima, faranno finalmente il loro ingresso nel tabellone maschile e femminile i big più attesi, che hanno accettato di prendere parte alla manifestazione, la prima del post lockdown per il grande tennis internazionale. E’ dunque spazio alle teste di serie del ranking Atp, dal numero 1 Novak Djokovic, fino a Dominic Thiem e Medvedev (vincitore in carica), senza scordare Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Goffin e Bautista Agut. Grande dunque l’attesa per vedere in campo i migliori del tabellone, come specialmente l’azzurro romano, numero otto al mondo e chiaramente tra i nomi più attesi sul cemento statunitense dove certo Berrettini vorrà riscattarsi (nella precedente edizione infatti non superò il primo turno). Pure per il tabellone Wta del torneo Cincinnati sono attese grandi star, che hanno risposto presente al torneo che ci accompagnerà verso gli US Open, primo slam nel post pandemia. Ecco dunque pronte a scendere in campo Karolina Pliskova, numero 1 del raking, e le statunitense Kenin e Serena Williams: con loro quali teste di serie presenzieranno Naomi Osaka, Sabalenka, Keys e Konta.

