Diretta Atp Wta Cincinnati 2021/ Medvedev Rublev streaming video tv: le semifinali

La diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2021 ci proporrà oggi, sabato 21 agosto, a partire dalle ore 17.00 italiane una giornata imperdibile dal momento che seguiremo le semifinali, partite fondamentali per questo prestigioso torneo di tennis che si gioca in Ohio ed è un Atp Masters 1000 per gli uomini e Wta 1000 per le donne. Cincinnati è tradizionalmente la prova generale per gli Us Open, ultimo Slam della stagione: l’anno scorso si svolse addirittura a New York per creare la stessa bolla da tenere poi per l’Open americano, stavolta il Western & Southern Open è tornato in Ohio ma la sua funzione di trampolino di lancio resta sempre immutata. Purtroppo non ci sono più italiani in gara al torneo Atp Wta Cincinnati 2021, perché i due migliori sono stati Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, che sono tuttavia usciti negli ottavi di finale, mentre in campo femminile Camila Giorgi non è riuscita a ripetere lo straordinario exploit di Montreal. In ogni caso, giunti alle semifinali, la diretta del Atp Wta Cincinnati 2021 sarà imperdibile, con tanti altri match molto interessanti nei due tabelloni del Masters 1000 americano.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Atp Wta Cincinnati 2021 è affidata a due diverse emittenti, come spesso succede nei tornei di categoria 1000 che vedono impegnati uomini e donne in contemporanea. I match del tabellone maschile sono affidati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, dunque riservati in esclusiva agli abbonati con possibilità di seguirli in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go; quelli invece del torneo femminile vanno su SuperTennis, web-tv federale che trovate anche in chiaro al canale numero 64, oltre che sullo stesso decoder di Sky (224) e in diretta streaming video garantita dal sito www.supertennis.tv, che richiede la registrazione ma non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora a scoprire le partite che comporranno il programma della diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2021 per oggi. Saranno le donne ad aprire alle ore 17.00 italiane con la prima semifinale tra l’australiana numero 1 Ashleigh Barty e la tedesca Angelique Kerber, con Barty che dovrebbe essere favorita, ma guai a sottovalutare una giocatrice dall’esperienza e dal palmares di Kerber. Si giocherà poi indicativamente alle ore 21.00 la seconda semifinale Wta, che sarà tra la sorpresa svizzera Jil Teichmann (che ha vinto il derby con Belinda Bencic) e la ceca Karolina Pliskova, che potrebbe essere sulla carta la favorita per questo incontro. Di mezzo, ci sarà la prima semifinale in campo maschile, dove infatti si inizierà alle ore 19.00 italiane con il derby russo tra il numero 1 del seeding Daniil Medvedev e il suo connazionale Andrej Rublev, partita che si annuncia a dir poco interessante. Stesso discorso per la seconda semifinale dell’ATP Cincinnati 2021, anche se per essa dovremo aspettare la mezzanotte circa: si sfideranno il greco Stefanos Tsitsipas e l’olimpionico tedesco Alexander Zverev in un match aperto a ogni pronostico.

