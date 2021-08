Diretta Atp Wta Cincinnati 2021/ Streaming video tv: esordio per Medvedev! (tennis)

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: SI ENTRA NEL VIVO!

Il torneo Atp Wta Cincinnati 2021 sta entrando nel vivo: la diretta dei match, mercoledì 18 agosto, dovrebbe cominciare alle ore 16:00 (salvo variazioni dovute al maltempo) e vedranno ai nastri di partenza anche i big, che naturalmente puntano la vittoria nel torneo di categoria 1000 – è così per gli uomini come per le donne – e si lanciano idealmente verso gli Us Open, l’ultimo Slam di una stagione che però deve regalarci ancora parecchie emozioni, perché sono tanti gli appuntamenti di cartello nel calendario del tennis

Diretta Atp Wta Cincinnati 2021/ Sonego Alcaraz video streaming: in campo l'azzurro!

mondiale. Possiamo allora dire che tra i protagonisti del mercoledì, nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2021, troviamo i due russi Daniil Medvedev e Karen Khachanov: il primo è la testa di serie numero 1 del tabellone e punta la prima posizione nel ranking, arriva dal trionfo di Toronto ed è il grande favorito per il titolo in Ohio. Il secondo è la medaglia argento olimpica: insomma, già solo loro valgono il prezzo del biglietto ma chiaramente non è finita qui, e dunque andiamo a valutare meglio il programma del giorno aspettando che i match comincino.

Risultati tennis/ Belinda Bencic medaglia d'oro tra le donne! Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Atp Wta Cincinnati 2021 è affidata a due diverse emittenti, come spesso succede nei tornei di categoria 1000 che vedono impegnati uomini e donne in contemporanea. I match del tabellone maschile sono affidati alla televisione satellitare, dunque riservati in esclusiva agli abbonati con possibilità di seguirli in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go; quelli invece del torneo femminile vanno su SuperTennis, web-tv federale che trovate sul digitale terrestre (numero 64) ma anche sullo stesso decoder di Sky (224) anche qui con diretta streaming video garantita dal sito www.supertennis.tv, che non comporta costi aggiuntivi.

Naomi Osaka piange in conferenza stampa/ Il manager accusa: "Giornalisti bulli"

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2021 anche i match del tabellone femminile meritano attenzione: impossibile non citare quello tra Elina Svitolina, bronzo olimpico in carica, e Angelique Kerber che abbiamo visto in grande forma a Wimbledon, e che alle Olimpiadi aveva vinto l’argento in un 2016 assolutamente fantastico per lei. Sfida tra due giocatrici che in assoluto possono arrivare in fondo, ma ci sarà anche quella tra Paula Badosa e Aryna Sabalenka: la bielorussa va per il titolo senza se e senza ma e potrebbe essere una futura numero 1 Wta (anche a breve termine), la spagnola sta vivendo una stagione magica e nel primo turno ha annullato cinque match point prima di avere la meglio su Petra Martic. Badosa che dunque potrebbe confermarsi grande rivelazione nel Atp Wta Cincinnati 2021; tornando a parlare degli uomini e dei russi, per Medvedev l’ostacolo sarà Mackenzie McDonald (battuto da Jannik Sinner nella finale di Washington) mentre Khachanov avrà un match tutt’altro che abbordabile contro il giovane canadese Félix Auger-Aliassime, che a dire la verità deve ancora fare il reale passo decisivo per diventare un big a tutti gli effetti, ma nel frattempo può comunque dare fastidio a tanti avversari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA