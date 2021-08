Diretta Atp Wta Cincinnati 2021/ Streaming video tv: prosegue il torneo di tennis

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: LA SECONDA GIORNATA

Alle ore 17:00 italiane di martedì 17 agosto scatta la seconda giornata del Atp Wta Cincinnati 2021: altro appuntamento con il tennis di categoria 1000, stiamo arrivando al momento cruciale degli Us Open ma questi tornei sul cemento nordamericano sono importanti in termini assoluti, quest’anno ancora di più perché siamo reduci dalle Olimpiadi, che hanno incoronato Alexander Zverev e Belinda Bencic nei due tornei di singolare e riservato non troppe sorprese nel doppio (almeno per quanto riguarda le medaglie d’oro).

Dopo aver vissuto la settimana in Canada, che per l’Italia è stata trionfale grazie al titolo ottenuto da Camila Giorgi (inaspettato, va detto, ma per questo ancora più bello), si torna a giocare in Ohio: il Western & Southern Open è un appuntamento importante, anche se purtroppo ci sono grandi protagonisti che hanno annunciato il loro forfait. Aspettando che si giochi, proviamo a fare un’analisi più approfondita sulla diretta del Atp Wta Cincinnati 2021, addentrandoci in un torneo che potrebbe dirci molto in vista degli Us Open.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Va ricordato che la diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2021 sarà disponibile su due diverse emittenti: infatti i match del tabellone maschile sono appannaggio di Sky Sport che li trasmetterà anche tramite il servizio di diretta streaming video con l’applicazione Sky Go (attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, anche in questo caso solo per gli abbonati) mentre le partite del tabellone femminile sono su SuperTennis, web-tv federale accessibile al numero 64 del digitale terrestre (e dunque in chiaro per tutti) e in streaming sul portale www.supertennis.tv.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta del Atp Wta Cincinnati 2021 possiamo innanzitutto dire che il tabellone maschile sarà privo dei Big 3: se Novak Djokovic tornerà a Flushing Meadows provando a chiudere il Grande Slam di calendario, a New York rischiamo di non vedere Rafa Nadal e certamente sarà assente Roger Federer, che ha appena annunciato la necessità di andare sotto i ferri e provare a rientrare competitivo per le sue ultime battute da professionista. Anche così tuttavia il tabellone Atp è ricco di spunti: Daniil Mevedev ne diventa immediatamente il grande favorito, dopo aver trionfato a Toronto (quarto Masters 1000 in bacheca) il russo attenta la prima posizione mondiale ma soprattutto vuole far vedere di poter andare a vincere uno Slam, e dunque qui a Cincinnati si preparerà nel modo giusto – aveva vinto il titolo due anni fa. Avremo anche il grande ritorno di Matteo Berrettini, costretto a saltare le Olimpiadi dopo la finale di Wimbledon, mentre Jannik Sinner lo avevamo già visto vincente a Washington nel suo primo Atp 500 infilato nel carniere: sicuramente anche nel Atp Wta Cincinnati 2021 ci divertiremo, vedremo cosa succederà…



