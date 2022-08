Diretta Atp Wta Cincinnati 2022/ Sinner Kokkinakis streaming video tv, orario match

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: OGGI SINNER E ALTRI 5 ITALIANI!

La diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 prosegue nella giornata di martedì 16 agosto: altri quattro italiani saranno impegnati nel primo turno di questo torneo Masters 1000, i cui match prendono il via alle ore 17:00 di casa nostra. Match sicuramente non indifferenti, almeno per quanto riguarda il tabellone maschile: Jannik Sinner, testa di serie numero 10 del tabellone Atp, deve vedersela con Thanasi Kokkinakis che è certamente un talento, sta costruendo un’ottima carriera come doppista (con Nick Kyrgios ha vinto gli Australian Open) ed è sempre stato frenato dagli infortuni, rappresentando un ottimo prospetto da juniores.

Matteo Berrettini invece è stato eliminato subito, battuto nella notte da Frances Tiafoe: un duro colpo per il romano, che quest’anno non è riuscito a mantenere straordinari livelli e non ha fatto quel salto di qualità che ci saremmo aspettati. Nel tabellone Atp, per la diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2022, avremo un match tra Fabio Fognini e Albert Ramos-Vinolas che promette scintille; interessantissimo quello tra Lorenzo Musetti e un Borna Coric destinato a grandi cose che però è stato frenato anche dagli infortuni, mentre per Lorenzo Sonego un impegno non troppo probante contro Ben Shelton, comunque da onorare.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 sarà trasmessa su due diverse emittenti: come sempre accade nei Masters 1000 di tennis infatti l’evento si sdoppia, e dunque il torneo maschile sarà garantito dai canali della televisione satellitare (riservati agli abbonati) con prevalenza su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) mentre i match femminili andranno in onda su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro televisore. I servizi di diretta streaming video saranno invece forniti da Sky Go, applicazione per i clienti del satellite, e il sito www.supertennis.tv la cui consultazione è naturalmente aperta a tutti.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 dobbiamo dire che sono impegnate anche due nostre rappresentanti nel tabellone Wta. Camila Giorgi non è riuscita a difendere il titolo vinto all’Open del Canada venendo eliminata da Jessica Pegula, e ora si rimette in marcia in Ohio aprendo il suo 1000 contro Marta Kostyuk, ragazza del 2002 che sta crescendo anche se forse non è ancora arrivata allo strappo decisivo per essere realmente competitiva. La Kostyuk rimane comunque una giocatrice da prendere con le pinze; anche per Martina Trevisan ci sarà un incrocio con una tennista dell’ex Repubblica Sovietica, che nel suo caso è russa e risponde al nome di Anna Kalinskaja.

Le due italiane hanno certamente la possibilità di superare il primo turno e fare strada nell’Atp Wta Cincinnati 2022; anche i nostri ragazzi partono sicuramente favoriti, nel corso degli anni questi Masters 1000 del Nord America non ci hanno regalato straordinarie soddisfazioni ma, come ben ricordiamo, l’anno scorso la Giorgi ha trionfato nella Coupe Rogers e su questi campi almeno l’italo-argentina ha le caratteristiche giuste per sfondare. Per il resto Berrettini ha sicuramente qualcosa da farsi perdonare, i campi come sempre forniranno le loro insindacabili risposte…











