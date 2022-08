Diretta Atp Wta Cincinnati 2022/ Fognini Rublev streaming video tv, orario match

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: CI SONO FOGNINI E SINNER!

Al torneo Atp Wta Cincinnati 2022 si prosegue a giocare: i match validi per il secondo turno del Masters 1000 – maschili e femminili – prendono il via alle ore 17:00 (italiane) di mercoledì 17 agosto. Due gli incontri che interessano gli italiani: si tratta di Fognini Rublev e Sinner Kecmanovic, che saranno consecutivi sul campo numero 4 e apriranno la giornata. Dunque, subito appuntamento con gli azzurri: gli unici due rimasti in corsa, perché purtroppo il primo turno del Western & Southern Open ha registrato l’eliminazione di Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e soprattutto Matteo Berrettini.

A questo punto quindi possiamo dire che la nostra grande speranza è Jannik Sinner, l’altoatesino oggi parte favorito ma deve stare attento a Miomir Kecmanovic, che lo scorso marzo a Indian Wells aveva sorpreso proprio Berrettini. Un Sinner che dopo aver vinto a Umago (finale contro Carlos Alcaraz, su terra) ha fatto male a Montréal, lasciando qualche perplessità circa la necessità di giocare in Croazia; per Fabio Fognini l’incrocio con Andrey Rublev è assolutamente ostico ma non dal pronostico chiuso, dunque vedremo quello che succederà nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2022…

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sappiamo, la diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 viene affidata a due diverse emittenti: i match maschili infatti sono trasmessi sulla televisione satellitare, appuntamento riservato agli abbonati in particolar modo su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) mentre le partite femminili vanno in onda sulla web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti sul canale 64 del televisore. Ci sono anche le alternative fornite dalla diretta streaming video: nel primo caso dovrete attivare l’applicazione Sky Go, nel secondo semplicemente visitare il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo poi la possibilità di seguire il torneo con i boxscore presenti sul portale ufficiale, che trovate all’indirizzo wsopen.com.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 porta in dote altri match davvero molto interessanti. Oggi infatti è il giorno dell’esordio di Rafa Nadal: il maiorchino giocherà sul campo centrale inaugurando la sessione serale, per lui incrocio generazionale con quel Borna Coric che ha eliminato Musetti senza appelli. La giornata sul campo centrale sarà però aperta dall’emozionante derby britannico tra Andy Murray, il veterano che sta sparando le ultime cartucce sul circuito, e Cameron Norrie che sogna di ripeterne le gesta, anche se forse sa di non poterlo fare.

Da seguire anche la sfida tra Taylor Fritz, che su questi campi può sempre fare la differenza, e un Nick Kyrgios entrato nella Top 30 del ranking Atp e che sembra aver fatto uno scatto avanti soprattutto mentale; sul Grand Stand si incrociano Tommy Paul e Denis Shapovalov, ma anche i due giovani statunitensi Frances Tiafoe e Sebastian Korda. Non sarà ancora l’élite del tennis mondiale, ma il consiglio è che questo match del secondo turno al Western & Southern Open vada seguito con particolare attenzione…











