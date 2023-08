DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023/ Video streaming tv: l’anno scorso andò così (tennis, oggi 14 agosto)

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023: L’ANNO SCORSO

Avvicinandoci alla diretta Atp Wta Cincinnati 2023 per il primo giorno della nuova edizione del torneo di tennis, naturalmente possiamo ricordare che cosa era successo in Ohio l’anno scorso, con due vincitori abbastanza a sorpresa, in particolare il croato Borna Coric in campo maschile. Il successo fu meritatissimo, dal momento che Coric lungo il suo cammino sconfisse ben cinque teste di serie, per ultimo Stefanos Tsitsipas in finale per 7-6 (0), 6-2, ma la notizia clamorosa è che essendo numero 152 del mondo divenne il vincitore con la peggiore classifica ATP ad inizio settimana nella storia dei tornei Masters 1000, non solamente a Cincinnati.

Quanto al torneo femminile, la vittoria andò alla francese Caroline Garcia, che era partita dalle qualificazioni, anche in questo caso prima volta assoluta in un torneo Wta 1000: in finale Garcia riuscì a piegare con un netto 6-2, 6-4 la ceca Petra Kvitova, che a sua volta non era una testa di serie a Cincinnati 2022, ma sarebbe stata un nome più blasonato per i suoi successi in carriera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv Atp Wta Cincinnati 2023 viene affidata a due diverse emittenti, come sempre per i Masters 1000: i match maschili vengono trasmessi sulla televisione satellitare, con Sky Sport Tennis (numero 205) come canale principale e Sky Sport Uno (201) come “supporto”, mentre le partite femminili sono sulla web-tv federale SuperTennis al numero 64 del telecomando. In entrambi i casi sarà possibile attivare i servizi di diretta streaming video per la mobilità: per gli abbonati al satellite e il torneo Atp abbiamo l’applicazione Sky Go, per chi invece volesse seguire il torneo Wta c’è il sito SuperTenniX.

DOPO IL TRIONFO DI SINNER

Il grande tennis ci farà compagnia anche questa settimana e allora eccoci pronti a seguire la diretta Atp Wta Cincinnati 2023 a partire da oggi, lunedì 14 agosto. Il discorso naturalmente è molto simile a quello fatto per il Canadian Open di settimana scorsa, terminato appena ieri fra Toronto e Montréal: l’orario d’inizio è sempre alle ore 17.00 italiane e il livello è Atp Masters 1000 per quanto riguarda gli uomini e Wta 1000 in campo femminile, quindi nuovamente nella fascia di tornei che nel mondo del tennis sono inferiori per valore solamente ai quattro del Grande Slam, tra i quali in stagione manca ormai solamente l’appuntamento con gli US Open.

Proprio il torneo di New York sarà il culmine della grande estate del tennis sul cemento come superficie di riferimento e in Nord America come sede geografica. Siamo partiti dal Canada, adesso eccoci negli Usa e più precisamente in Ohio, nella città di Cincinnati, che ospita il torneo Western & Southern Open, citando la denominazione ufficiale sponsorizzata. Alle spalle c’è una tradizione formidabile, perché le radici della diretta Atp Wta Cincinnati 2023 affondano addirittura al 1899, quindi la bellezza di 124 anni fa, quando nella città dell’Ohio ebbe luogo la prima edizione di questo torneo che quindi giustamente ancoraggi è considerato fra i più prestigiosi del mondo del tennis.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Quali potrebbero essere i temi principali di questa settimana in compagnia della diretta Atp Wta Cincinnati 2023? Settimana scorsa i tornei di Toronto e Montréal hanno dato il via alla stagione estiva sul cemento nord-americano, adesso la “ruggine” per chi magari non giocava su questa superficie da Miami dovrebbe essere alle spalle e quindi magari il livello potrebbe essere ancora più alto, anche se naturalmente per tutti i protagonisti più attesi sarà anche fondamentale dosare le forze, perché il doppio appuntamento con i Masters 1000 di agosto è naturalmente prestigioso, ma il momento davvero decisivo arriverà con gli US Open.

Parlando di sorprese, non si può dimenticare che l’anno scorso a Cincinnati vinsero il croato Borna Coric fra gli uomini e la francese Caroline Garcia fra le donne, nomi certamente di buon livello ma altrettanto di sicuro non tra i fenomeni attuali dello sport della racchetta. Al Canadian Open hanno fatto globalmente bene gli italiani, con Jannik Sinner in copertina ma anche buone indicazioni da tanti altri tennisti azzurri, speriamo che da oggi arrivino ulteriori conferme per noi dalla diretta Atp Wta Cincinnati 2023…











