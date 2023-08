Diretta Atp Wta Cincinnati 2023/ Swiatek Gauff streaming video tv, orario match (oggi sabato 19 agosto)

La diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 oggi, sabato 19 agosto, ci proporrà appuntamenti molto significativi perché in Ohio siamo giunti alle semifinali di questo tradizionale e prestigioso torneo di tennis, che costituisce un Atp Masters 1000 in campo maschile e Wta 1000 per le donne. Come di consueto, si inizierà a giocare alle ore 17.00 italiane anche se non avremo più nostri rappresentanti in campo, perché la lucchese Jasmine Paolini ieri nei quarti di finale a Cincinnati ha perso contro la padrona di casa statunitense Coco Gauff.

Proprio Gauff sarà protagonista della partita che aprirà il programma odierno, cioè la prima semifinale femminile del Western & Southern Open 2023 contro la polacca Iga Swiatek, match naturalmente da seguire dal momento che Swiatek è la giocatrice numero 1 nel ranking Wta mentre Gauff è la testa di serie numero 7. Sarà di conseguenza un inizio di giornata intrigante per la diretta Atp Wta Cincinnati 2023, d’altronde siamo alle semifinali e di conseguenza la posta in palio sarà giustamente molto alta.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 viene affidata a due diverse emittenti: come sempre in un torneo Masters 1000, l’appuntamento si sdoppia e dunque i match Atp saranno trasmessi sulla televisione satellitare (per gli abbonati) ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (numeri 201 e 205 del decoder) mentre le partite della Wta sono su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro televisore in chiaro per tutti. Ci sarà anche la possibilità di assistere al torneo Atp Wta Cincinnati 2023 in diretta streaming video: nel primo caso grazie all’applicazione Sky Go, nel secondo visitando il sito di SuperTenniX.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Presentando la diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023, a questo punto ci sembra giusto proseguire la nostra presentazione del torneo femminile. Detto della prima semifinale tra Coco Gauff e Iga Swiatek, a seguire avremo l’altra sfida per completare la finale di domani. Nei panni della favorita ci sarà la numero 2 del mondo, cioè la bielorussa Aryna Sabalenka, che nei quarti di finale ha eliminato la tunisina numero 5 Ons Jabeur e adesso dovrà affrontare la ceca Karolína Muchova, che invece ha avuto vita facile ieri nel derby contro Marie Bouzkova, finito dopo appena tre game per il ritiro di quest’ultima.

La diretta Atp Wta Cincinnati 2023 si completerà poi naturalmente con le due semifinali maschili, a cominciare da quella tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il polacco Hubert Hurkacz, sfida intrigante che vedrà il giovane iberico favorito ma con cautela, perché sappiamo che Hurkacz è un rivale insidioso per tutti, in particolare su questa superficie su cui ha vinto cinque dei suoi sei titoli, compreso il Masters 1000 di Miami nel 2021. Sarà poi già notte in Italia, ma dulcis in fundo ecco la semifinale in assoluto più attesa oggi a Cincinnati, perché si sfideranno Alexander Zverev e Novak Djokovic. Un bel test per il tedesco sulla via del ritorno ai vertici, ma un esame da prendere con le pinze anche per il serbo: peccato solo che si dovrà aspettare notte…











