Diretta Atp Wta Cincinnati 2023/ Wawrinka Nakashima streaming video tv: la giornata comincia! (15 agosto)

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023: SI COMINCIA!

I primi match del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 stanno per cominciare. Abbiamo citato Tommy Paul, che in Canada è stato ancora una volta capace di fermare Carlos Alcaraz: lo statunitense si è poi arreso in semifinale a Jannik Sinner, ma è indubbio che sia in forte crescita come del resto già dimostrato dalla semifinale giocata agli Australian Open. Per lui l’esordio non sarà del tutto morbido visto che lo attende Miomir Kecmanovic, mal del resto in un Masters 1000 anche i primi turni non possono essere del tutto abbordabili. In questo lato del tabellone abbiamo già vissuto l’eliminazione di Chris Eubanks per mano di Ben Shelton, nella sfida tra due giovani Usa che tra l’altro qui a Cincinnati giocano insieme nel torneo di doppio.

Diretta Atp Wta Cincinnati 2023/ Berrettini Auger video streaming tv: Matteo cede! (14 agosto)

Oggi invece vivremo una bella sfida tra Lloyd Harris e Max Purcell, ma riguardo il sudafricano dobbiamo sottolineare che quanto prometteva qualche tempo fa non è stato poi confermato nella costanza dei risultati, pur se le possibilità di “esplodere” ci sono ancora. Si lascerà guardare anche la sfida tra l’idolo di casa John Isner, finalista qui dieci anni fa (battuto da Rafa Nadal) ma anche il derby francese tra Ugo Humbert e Arthur Fils, un 2004 cui bisogna stare davvero molto attenti. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sui campi: finalmente la diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 può farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023/ Sinner De Minaur (6-4, 6-1): primo trionfo in un Masters 1000! (13 agosto)

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 viene affidata a due diverse emittenti: come sempre, quando si tratta di un torneo Masters 1000, l’appuntamento si sdoppia e dunque i match Atp saranno trasmessi sulla televisione satellitare (per gli abbonati) ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (numeri 201 e 205 del decoder) mentre le partite della Wta sono su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro televisore e dunque in chiaro per tutti. Ci sarà anche la possibilità di assistere al torneo Atp Wta Cincinnati 2023 in diretta streaming video: nel primo caso grazie all’applicazione Sky Go che per i clienti non comporta costi aggiuntivi, nel secondo visitando il sito di SuperTenniX.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023/ Sinner Paul video streaming tv: via alle partite! (oggi sabato 12 agosto)

ATP WTA CINCINNATI 2023: LE TESTE DI SERIE

L’appuntamento odierno con il torneo Atp Wta Cincinnati 2023 riguarda come detto il primo turno nella parte alta del tabellone maschile: scopriamo allora quali sono le teste di serie che, come da tradizione, saltano il primo turno accedendo direttamente al secondo. Naturalmente troviamo il numero 1 Carlos Alcaraz, che ha parlato di “lezione” raccontando la sconfitta subita da Tommy Paul a Toronto: lo spagnolo non è forse al 100%, ma naturalmente su questi campi resta sempre una minaccia e il favorito per arrivare in finale da questo lato del main draw, aggiungendo un altro grande torneo alla sua già prestigiosissima collezione.

Per lui altro potenziale incrocio con Paul, che sul cemento del Nord America lo ha battuto per due anni in fila; ad ogni modo troviamo poi Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, con il greco che nel 2022 ha perso la finale del torneo Atp Cincinnati contro Borna Coric e va a caccia di riscatto, o meglio di quel salto di qualità che, nonostante il talento e i risultati comunque più che buoni, non ha ancora fatto del tutto. Sempre temibilissimo Andrey Rublev, che potrebbe essere accomunato a Tsitsipas per la carriera: il russo ha un anno più del greco e il percorso è parecchio simile, chissà che uno dei due in questo Masters 1000 in Ohio trovi la settimana giusta… (agg. di Claudio Franceschini)

ATP WTA CINCINNATI 2023: DUE ITALIANE IN CAMPO!

Inizia una nuova giornata dedicata al torneo Atp Wta Cincinnati 2023: martedì 15 agosto, con inizio dei match alle ore 17:00 di casa nostra (le 11:00 locali) vivremo la prosecuzione del primo turno, ma dopo la grande abbuffata italiana della giornata di lunedì dobbiamo dire che oggi non saremo così “fortunati”. Nel tabellone del torneo maschile infatti tutti gli azzurri sono capitati nella parte bassa: incredibile ma vero. Questo vale anche per Jannik Sinner che, reduce dal trionfo di Toronto, inizierà dal secondo turno essendo tra le prime 8 teste di serie, ma comunque non è in questo lato del main draw. Questo non significa che le partite di oggi siano meno interessanti: anzi, ci sarà comunque da divertirsi.

Possiamo per esempio citare l’esordio del campione in carica Borna Coric, che affronta il giovane rampante Sebastian Korda; il sempre spettacolare Thanasi Kokkinakis impegnato contro un Hubert Hurkacz molto calato ma pur sempre temibile, e poi ancora quello che si presenta come un big match tra il veterano Andy Murray, costretto al forfait in Canada prima di incrociare Sinner, e Karen Khachanov. Insomma: carne al fuoco ne abbiamo, dunque ora vedremo cosa succederà nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2023 ricordando che, inevitabilmente, alcune sfide avranno luogo nella notte italiana.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque pronti a vivere le emozioni del torneo Atp Wta Cincinnati 2023. Un altro appuntamento di categoria Masters 1000, che come da tradizione si “lega” al Canadian Open: i due tornei vanno di pari passo, e fanno parte del tour degli Us Open che si chiude ovviamente con lo Slam di Flushing Meadows. L’anno scorso i vincitori erano stati una sorpresa (di Borna Coric abbiamo detto, tra le donne aveva trionfato Caroline Garcia) ma questo Western & Southern Open ci ha regalato campioni di razza, basti citare i sette titoli di Roger Federer (fino al 2015) o i due di Novak Djokovic.

Resta però, il torneo Atp Wta Cincinnati 2023, un Masters 1000 che più di altri può regalare scenari imprevisti; questo anche perché gli Us Open sono dietro l’angolo, e quindi tanti big “calcolano” l’eventualità di presentarsi a New York nel massimo della forma, magari rinunciando a quel quid in più per vincere questo torneo in Ohio. Sia come sia, noi siamo alla finestra per scoprire chi avanzerà al secondo turno e se, dopo il trionfo di Sinner nella Rogers Cup, l’Italia sarà ancora in grado di farsi valere. Tra poche ore potremo finalmente far parlare i campi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA