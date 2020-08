Diretta Atp Wta Cincinnati/ Streaming video tv: mercoledì i quarti di finale (tennis)

Prende il via alle ore 17:00 italiane di mercoledì 26 agosto una nuova giornata dedicata al torneo Atp Wta Cincinnati 2020: le partite cui assisteremo oggi a Flushing Meadows, sede scelta per l’appuntamento di tennis post-lockdown, sono quelle che riguardano i quarti di finale e, purtroppo, la corsa di Matteo Berrettini si è interrotta nella tarda serata di martedì. Non ci sono più italiani in gara: sconfitto da Reilly Opelka, il romano ha abbandonato il Masters 1000 e la sua eliminazione ha ridotto ancor più il numero dei giocatori del seeding. Ne restano ora quattro: quelli che secondo il tabellone sarebbero dovuti arrivare. Novak Djokovic, il numero 1, affronterà il sorprendente tedesco Jan-Lennard Struff che per la prima volta è ai quarti di un 1000; Stefanos Tsitsipas se la vedrà con il già citato Opelka, l’unico quarto atteso è quello tra il campione in carica Daniil Medvedev e Roberto Bautista Agut mentre nella parte bassa del tabellone Milos Raonic sfiderà Filip Krajinovic e, comunque vada, non sarà una testa di serie a raggiungere la semifinale nella diretta del torneo Atp Wta Cincinnati 2020.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2020 è affidata ad Eurosport per il tabellone maschile: trovate questo canale sul digitale terrestre oppure sul decoder di Sky, ma da quest’anno anche la piattaforma DAZN ne ha acquistato i diritti. Possibilità dunque di seguire le partite anche in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al portale Eurosport Player; i match femminili sono invece sulla web-tv federale SuperTennis, disponibile sulla televisione o sul satellite, così come in mobilità visitando il sito www.supertennis.tv con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2020: RISULTATI E CONTESTO

Il torneo Atp Wta Cincinnati 2020 è sorprendente soprattutto nel suo tabellone femminile, e non certo per la prima volta. Le uniche due giocatrici che erano attese nell’ideale Final Eight sono Naomi Osaka, che sembra aver ritrovato un buon ritmo e se la vedrà con Anett Konvaveit – comunque testa di serie numero 12 e recente finalista a Palermo – e Johanna Konta, impegnata nella sfida a Maria Sakkari che ha fatto fuori Serena Williams, cui la seconda maratona al terzo set è stata fatale (aveva già dovuto penare per eliminare Arantxa Rus). Tra le altre qualificate ai quarti, una ex numero 1 come Victoria Azarenka che dopo la maternità ha avuto parecchi problemi anche legali, riguardo l’affidamento del figlio, e due sorprese come Jessica Pegula – che ha sconfitto anche Aryna Sabalenka – e la tunisina Ons Jabeur. Eliminate le prime tre teste di serie e nove delle prime dieci, in un torneo che qui a Cincinnati aveva già presentato un seeding decimato dai forfait: la Osaka per classifica è la grande favorita, ma come sappiamo in contesti simili le sorprese sono all’ordine del giorno e nella sua parte di tabellone incrocia anche Elise Mertens, testa di serie numero 14 e che rappresenta forse, al netto delle condizioni della Azarenka, la grande minaccia verso il titolo Premier V al Western & Southern Open.

© RIPRODUZIONE RISERVATA