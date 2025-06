Diretta Auckland City Boca Juniors streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live al Mondiale per Club 2025, oggi 24 giugno

DIRETTA AUCKLAND CITY BOCA JUNIORS (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Naturalmente non ci sono precedenti ufficiali per la diretta Auckland City Boca Juniors, la squadra neozelandese è la cenerentola non solo del girone C, ma di tutto il Mondiale per Club 2025 con il valore della rosa che è fissato a 4,58 milioni di euro complessivi, cioè appena 153.000 euro a testa di media, secondo i consueti dati del sito specializzato Transfermarkt. Va detto che, fatte le debite proporzioni, non è altissimo nemmeno il valore del Boca Juniors, che comunque tocca gli 86,55 milioni di euro complessivi.

Abbiamo quindi un valore di 2,28 milioni di euro in media per ogni calciatore della storica formazione di Buenos Aires, una delle big del calcio argentino e sudamericano. La differenza è comunque enorme, il Boca deve provare ad approfittarne per vincere con il maggior numero di gol di scarto possibili e sperare che basti per conquistare la qualificazione per gli ottavi di finale: cediamo allora la parola ai gol (quanti?) che ammireremo nella diretta Auckland City Boca Juniors! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AUCKLAND CITY BOCA JUNIORS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Auckland City Boca Juniors in tv non sarà nel senso classico del termine, ma in diretta streaming video su Dazn, che trasmette tutte le partite iridate.

AUCKLAND CITY BOCA JUNIORS: ARIA DI GOLEADA?

Stasera saluteremo la cenerentola del Mondiale per Club 2025 e capiremo se gli argentini dovranno a loro volta salutare: alle ore 21.00 italiane di oggi, martedì 24 giugno, dallo stadio Geodis Park di Nashville ecco la diretta Auckland City Boca Juniors per la terza giornata del girone C.

Tre squadre di enorme fascino e tradizione e una formazione di dilettanti: il destino dell’Auckland City era segnato, i neozelandesi hanno subito due pesantissime sconfitte finora, anche se contro il Benfica hanno retto benissimo almeno per un tempo, ora l’Auckland proverà a cogliere qualche soddisfazione nella partita di commiato dal torneo, magari puntando a segnare almeno un gol.

Il Boca Juniors invece ha perso contro il Bayern nella scorsa giornata e quindi ha un solo punto, ma potrebbe ancora qualificarsi per gli ottavi, sperando nella collaborazione proprio dei tedeschi e, dal canto suo, vincendo con il massimo scarto possibile contro i neozelandesi per volgere eventualmente in proprio favore la differenza reti con il Benfica.

Gli Xeneizes infatti devono vincere con più gol possibile e poi sperare che dall’altra partita arrivino buone notizie, dal momento che il destino non è più nelle loro mani. Sarà anche bello salutare i dilettanti che hanno vissuto giorni indimenticabili per la loro vita e allora ci farà certamente piacere seguire la diretta Auckland City Boca Juniors…

PROBABILI FORMAZIONI AUCKLAND CITY BOCA JUNIORS

Paul Posa saluterà il Mondiale con un 5-2-3 che naturalmente diventerà spesso 5-4-1 nelle probabili formazioni per la diretta Auckland City Boca Juniors. I neozelandesi potrebbero schierarsi con Garrow in porta; i cinque difensori Lagos, Mitchell, Den Heijer, Boxall e Bell con un compito difficile; in mediana Zhou e Ilich; davanti il tridente con Yoo, Bevan e Zeb, con le due ali che tuttavia spesso dovranno ripiegare per aiutare il centrocampo.

Miguel Angel Russo invece può fare calcoli ma solo fino a un certo punto per il suo Boca Juniors, per il quale disegniamo un 4-2-3-1: davanti a Marchesin ecco i difensori Advincula, Di Lollo, Costa e Blanco; nel cuore del centrocampo Battaglia e Belmonte; potrebbero divertirsi parecchio infine i componenti del reparto offensivo, a cominciare da Velasco, Palacios e Zenon sulla trequarti e naturalmente il centravanti Merentiel.

PRONOSTICO E QUOTE

Potremmo definire simboliche le quote Snai per il pronostico sulla diretta Auckland City Boca Juniors, con la vittoria degli argentini indicata a 1,01, cioè il minimo possibile. Per la cronaca, un pareggio varrebbe 18 volte la posta in palio e con una vittoria neozelandese si arriverebbe addirittura a una moltiplicazione di 33 volte per la giocata.