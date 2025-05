Diretta Audace Cerignola Atalanta U23, gialloblù con l’appoggio del pubblico

Allo Stadio Domenico Monterisi si giocherà la diretta Audace Cerignola Atalanta U23, partita di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C che determinerà chi potrà accedere alle semifinali, la sfida arriva in pieno equilibrio visto il pareggio 0-0 della partita d’andata ma i gialloblù possono avere il vantaggio di giocare davanti al loro pubblico che li spingerà verso la vittoria contro una squadra arrivata più in basso in classifica.

I neroblu invece potrebbero fare più fatica a raggiungere l’obiettivo di passare il turno, sia per la partita giocata in trasferta che soprattutto per l’espulsione di Bracco nei minuti finali che gli impedirà di partecipare alla prossima sfida.

Diretta Audace Cerignola Atalanta U23, come vedere la partita

Per poter vedere la diretta Audace Cerignola Atalanta U23 sarà necessario aver sottoscritto l’abbonamento ai servizi di Sky Sport che dalle 20.00 trasmetterà la partita su Sky Sport al canale 255, insieme alla diretta streaming video su SkyGo e NowTv.

Formazioni Audace Cerignola Atalanta U23, probabili scelte dei tecnici

Le scelte degli allenatori per la diretta Audace Cerignola Atalanta U23 dovrebbero ricalcare quelle viste nella partita d’andata con i soli cambiamenti dovuti a indisponibilità o squalifiche, Giuseppe Raffaele quindi manderà in campo Greco tra i pali, 5 difensori Coccia, Visentin, Gonnelli, Martinelli e Russo, 3 centrocampisti Bianchini, Capomaggio e Tascone, e 2 attaccanti Cuppone e Salvemini. Mentre Francesco Modesto si affiderà ad un 4-4-2 con Vismara, Bergonzi, Del Lungo, Ceresoli e Bernasconi, Vavassori, Gyabuaa, Panada e Ghislandi, Vlahovic e De Nipoti.

Diretta Audace Cerignola Atalanta U23, quote e possibile risultato finale

Per chi fosse interessato ai siti di scommesse ecco alcuni numeri per la diretta Audace Cerignola Atalanta U23 presi direttamente da Pokerstars, la vittoria dei gialloblù è pagata 1,75, il valore più basso tra i tre disponibili, la vittoria neroblu invece è data a 4.20 come quota più alta di tutte, e a metà strada c’è il pareggio che pagherà 3.30. Ad influire sui numeri certamente sono la posizione in classifica migliore dei pugliesi oltre che al fattore campo, la partita potrebbe anche avere un risultato con diversi gol visto che sia l’Atalanta U23 che l’Audace Cerignola sono due squadre con una importante capacità realizzativa.