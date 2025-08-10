Diretta Audace Cerignola Avellino streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per la Coppa Italia (oggi 10 agosto 2025)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Storia breve ma molto significativa quella che ci accompagna alla diretta Audace Cerignola Avellino, perché pugliesi e campani erano stati insieme nel girone C degli ultimi tre campionati di Serie C, per cui dal mese di ottobre 2022 si contano sei precedenti ufficiali, con un bilancio dominato da ben quattro pareggi e in perfetto equilibrio, dal momento che le altre due partite sono terminate con una vittoria a testa. Il fattore campo aiuta, perché questi successi sono sempre stati ottenuti dalla squadra di casa, quindi l’inversione di campo potrebbe avere un certo peso questa sera.

Nello scorso campionato però aveva dominato l’equilibrio davvero, con una doppia divisione della posta: ad Avellino si giocò all’andata domenica 8 settembre 2024 e ci fu un pareggio per 0-0, invece nel girone di ritorno il risultato fu di 1-1 naturalmente a Cerignola lunedì 13 gennaio scorso. Poi gli irpini sono stati promossi, ma ci pensa la Coppa Italia a proporre almeno una volta in stagione l’appuntamento con la diretta Audace Cerignola Avellino: si comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA AVELLINO: NEI PRELIMINARI DI COPPA ITALIA

L’anno scorso era stato a lungo il duello per la promozione nel girone C di Serie C, adesso ecco la nuova stagione cominciare proponendoci subito la diretta Audace Cerignola Avellino, che si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, domenica 10 agosto 2025, per il turno preliminare di Coppa Italia allo Stadio Domenico Monterisi di Cerignola.

Questa è già un’annotazione interessante, perché la testa di serie sarebbe stata l’Avellino, che da regolamento avrebbe goduto di questo privilegio essendo la squadra promossa in Serie B, ma è stata disposta l’inversione di campo e di conseguenza per gli irpini sarà un esame più impegnativo, da sostenere in trasferta.

Per l’Audace Cerignola potrebbe invece essere l’occasione per una piccola rivincita, fermo restando che il secondo posto dello scorso campionato fu un risultato eccellente per una società che non è di solito fra le big del calcio meridionale e che in questa stagione proverà a rilanciare il grande sogno.

L’Avellino invece ritorna in Serie B e naturalmente per gli irpini l’obiettivo fondamentale sarà consolidarsi nella categoria cadetta, puntando a una salvezza tranquilla. Per il momento però c’è la Coppa Italia che sarà già un banco di prova molto significativo e allora vogliamo scoprire cosa accadrà nella diretta Audace Cerignola Avellino…

AUDACE CERIGNOLA AVELLINO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Mediaset inizierà a coprire la Coppa Italia dal prossimo turno, quindi non avremo la diretta Audace Cerignola Avellino in tv oggi, nemmeno come diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA AVELLINO

Vincenzo Maiuri potrebbe scegliere il modulo 3-5-2 per le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Avellino. I pugliesi per il debutto stagionale potrebbero proporre il portiere Greco; la difesa a tre con Visentin, Martinelli e Ligi; a centrocampo una folta linea a cinque che potrebbe vedere titolari Russo, Coccia, Bianchini, Cretella e D’Orazio; infine, in attacco l’Audace Cerignola potrebbe scegliere Cuppone ed Emmausso.

La risposta di Raffaele Biancolino e del suo Avellino invece quale potrebbe essere? Ipotizziamo un 4-3-1-2 nel quale i lupi dal primo minuto potrebbero avere in porta Iannarilli; i quattro difensori Todisco, Manzi, Enrici e Milani; a centrocampo Kumi, Palmiero e Sounas; infine l’attacco dell’Avellino con Russo trequartista alle spalle delle punte Crespi e Favilli.