Diretta Audace Cerignola Benevento, giallorossi tornano in campo dopo la pausa

La serata ospiterà alle 19.30 una partita di altissimo livello per il girone C di Serie C nella sua trentaseiesima giornata, la diretta Audace Cerignola Benevento potrebbe avere un impatto notevole sulla classifica con i gialloblu che sono in una ottima forma, 8 vittorie nelle ultime 10 partite, e che se dovessero vincere scavalcherebbero l’attuale capolista e andrebbero al primo posto in classifica.

Per le streghe invece la stagione è stata molto diversa e dopo una partenza a razzo qualcosa è cambiato e ora si trovano a metà della zona playoff, che comunque non sono a rischio ma sono assicurati da un importante differenza di punti con le inseguitrici.

Diretta Audace Cerignola Benevento streaming video, dove vedere la partita

Allo Stadio Domenico Monterisi andrà in scena la diretta Audace Cerignola Benevento che sarà poi distribuita al pubblico attraverso le reti di Sky Sport al canale 256 a cui si aggiunge la possibilità della diretta streaming video su smartphone grazie alla app di SkyGo e NowTv.

Audace Cerignola Benevento, probabili formazioni

I pugliesi cercheranno di portarsi a casa anche la diretta Audace Cerignola Benevento dopo lo 0-2 in casa della Cavese e per questo lo stesso 3-5-2 sarà replicato da Giuseppe Raffaele, Greco sarà in porta, Romano, Gonnelli e Visentin i difensori centrali, Coccia, Tascone, Capomaggio, Angel e Volpe i centrocampisti, D’Andrea e Cuppone i due attaccanti.

I campani invece non scendono in campo da due settimane, quando avevano perso 2-1 in casa dell’Avellino, per colpa dell’esclusione del Taranto, ma nonostante ciò Gaetano Auteri confermerà il 3-4-1-2 con Nunziante, Tosca, Capellini e Berra, Oukhadda, Acampora, Talia e Simonetti, Pinato, Manconi e Lamesta.

Audace Cerignola Benevento, quote e pronostico finale

L’esito che secondo Sisal avrà la diretta Audace Cerignola Benevento sarà quello della vittoria dei pugliesi che viene valutata a 1.80, per quanto riguarda la vittoria dei campani invece il valore della quota è più alto e pari a 4.10, mentre il pareggio, comunque visto come difficile, è pagato a 3.40. I gialloblù sono anche favoriti in quanto una delle migliori difese della competizione che renderà quindi difficile per i giallorossi riuscire a segnare anche solo un gol, i due attacchi sono ottimi, 47 gol segnati l’Audace Cerignola e 45 per il Benevento il che potrebbe risultare in tante occasioni.