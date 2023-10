Diretta/ Audace Cerignola Casertana (risultato 0-1) streaming video tv: Tavernelli! (Serie C 29 ottobre 2023)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CASERTANA (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Puglia la partita tra Audace Cerignola e Casertana è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da mister Cangelosi a partire forte riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Tavernelli, su assist del sul compagno Carretta che sfiora il bis con Curcio già al 5′. I padroni di casa guidati dal tecnico Tisci replicano al 7′ sollecitando Venturi con una conclusione di Sosa.

Video/ Avellino Audace Cerignola (1-0) gol e highlights: Ricciardi all'ultimo respiro (25 ottobre 2023)

Ecco le formazioni ufficiali: CERIGNOLA (4-3-3) – Trezza; Russo, Martinelli, Allegrini, Tentardini; Tascone, Vitale, Ruggiero; Neglia, Malcore, Sosa. All.: Ivan Tisci. CASERTANA (4-3-3) – Venturi; Calapai, Soprano, Cadili, Anastasio; Toscano, Proietti, Casoli; Carretta, Curcio, Tavernelli. All.: Vincenzo Cangelosi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video/ Casertana Juve Stabia (1-2) gol e highlights: la decide Calapai! (Serie C, 25 ottobre 2023)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CASERTANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Audace Cerignola Casertana sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Audace Cerignola Casertana sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

SI GIOCA

Ci siamo, la diretta di Audace Cerignola Casertana inizierà fra pochissimo: giusto il tempo per analizzare il rendimento avuto da pugliesi e campani fino a questo momento nel campionato di Serie C 2023-2024. L’Audace Cerignola finora ha disputato un campionato molto regolare, con tre vittorie, ben sei pareggi e una sola sconfitta che hanno portato 15 punti in classifica. Di conseguenza è in positivo pure la differenza reti (+6), dal momento che l’Audace Cerignola in campionato ha segnato 13 gol e ne ha subiti appena sette.

Diretta/ Casertana Juve Stabia (risultato finale 1-2): gol decisivo di Calapai! (Serie C, 25 ottobre 2023)

Dall’altra parte, ecco un bottino di 14 punti per la Casertana, che finora ha ottenuto tre vittorie, cinque pareggi e due sconfitte; giudizio quindi positivo, sebbene la differenza reti sia leggermente in negativo (-1), a causa di 11 gol segnati a fronte dei 12 finora incassati. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, per quanto significativi: la parola infatti deve passare al campo, perché la diretta di Audace Cerignola Casertana comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AUDACE CERIGNOLA CASERTANA, RISCATTO PUGLIESE?

La diretta Audace Cerignola Casertana, in programma domenica 29 ottobre alle ore 18:30, vede di fronte due squadre reduci da risultati opposto. I pugliesi infatti arrivano dalla sconfitta esterna sul campo dell’Avellino dopo una striscia di tre risultati utili consecutivi: il pareggio col Benevento e le vittorie contro Monterosi Tuscia e Latina rispettivamente 3-0 e 2-0.

La Casertana ha invece risposto presente nell’ultimo turno di campionato vincendo l’incontro casalingo contro la Juve Stabia per 2-1 in virtù dei gol di Toscano e Calapai. La partita precedente era arrivata una vittoria addirittura più ampia vale a dire il 4-1 inflitto al Brindisi. Due vittorie che hanno dato ulteriore fiducia alla squadra arrivata così all’undicesima giornata.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CASERTANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Casertana vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Trezza a sostituire l’espulso Krapikas. Rizzo e Tentardini terzini con Martinelli e Ligi al centro. A centrocampo Tascone, Capomaggio e Ruggiero mentre il tridente sarà D’Ausilio-Malcore-D’Andrea.

La Casertana sceglie il 4-3-3 che vede Venturi tra i pali con in difesa Calapai, Sciacca, Soprano e Anastasio a chiudere il reparto. Toscano in regia, mezzali Proietti e Casoli. In attacco Carretta, Montalto e Curcio.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CASERTANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dalle scommesse di Audace Cerignola Casertana danno favorita la squadra di casa a 1.82. Secondo sisal, la X del pareggio vale 3.30 contro i 4.10 del 2 fisso.

Equilibrato il discorso Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 1.95 e 1.70. Infine analizziamo il segno Gol che troviamo a 1,78 contro l’1.80 del No Gol.











© RIPRODUZIONE RISERVATA