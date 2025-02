Diretta Audace Cerignola Catania, analisi delle squadre

La diretta Audace Cerignola Catania sarà valida per la 25° giornata del girone B di Serie C e vedrà lo scontro tra due ottime squadre della competizione e che occupano le posizioni alte della classifica, entrambe sono dentro ai playoff, ma che puntano anche a fare meglio per essere promossi direttamente o avere un posto più favorevole per la seconda parte di stagione, la squadra di casa è terza in classifica ma a soli 2 punti dalla vetta, arriva alla partita da un trionfo 1-2 contro il Potenza. Gli ospiti invece sono settimi in classifica e si presentano dopo la netta vittoria 3-1 contro il Giuliano.

DIRETTA/ Catania Giugliano (risultato finale 3-1): la chiude Lunetta! (26 gennaio 2025)

Diretta Audace Cerignola Catania in diretta streaming video

Grande partita nel girone C, una sorta di derby del sud che vedrà una grande partecipazione di pubblico in un clima surriscaldato. Sarà così anche per chi alle 15.00, dal salotto di casa, vedrà su Sky la diretta Audace Cerignola oppure al computer o su cellulare in streaming SkyGo o NowTv.

DIRETTA/ Potenza Audace Cerignola (risultato finale 1-2): decide Martinelli! (Serie C, 25 gennaio 2025)

Audace Cerignola Catania, le probabili formazioni

Per la diretta Audace Cerignola Catania dello Stadio Domenico Monterisi i padroni di casa dovrebbero confermare il 5-3-2 del tecnico Giuseppe Raffaella con Greco in porta, Coccia e Russo sugli esterni con Romano, Martinelli e Visentin i tre difensori centrali, Tascone, Capomaggio e Paolucci a centrocampo e coppia d’attacco formata da D’Andrea e Salvemini. Gli ospiti invece dovrebbero rispondere con il 3-4-1-2 di mister Domenico Toscano con Dini tra i pali, Anastasio, Quaini e Castellini il trio di difesa, Guglielmotti e Lunetta le fasce con De Rose e Di Tacchio a completare il centrocampo, Castillo trequartista in supporto di Inglese e Montalto riferimenti offensivi.

Video Picerno Catania (1-1)/ Gol e highlights: pareggio amaro (Serie C, 19 gennaio 2025)

Quote Audace Cerignola Catania, pronostico finale

La diretta Audace Cerignola Catania sarà sicuramente una gara interessante e divertente a cui assistere, entrambe le squadre si daranno battaglia per la vittoria finale e questo porterà ribaltamenti di fronte continui e molte occasioni da rete da entrambe le parti, a poter portare a casa la vittoria alla fine dei 90 minuti potrebbe essere la squadra di casa che durante l’anno ha dimostrato di essere più pronta per puntare alla promozione e che potrebbe essere motivata dalla possibilità di andare al primo posto. Non ci si deve aspettare una gara con un punteggio elevato e per questo se non dovesse vincere l’Audace Cerignola potrebbe esserci un pareggio tra le due squadre. Padroni di casa favoriti secondo Snai: la quota del segno 1 è 1,70.