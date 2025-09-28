Diretta Audace Cerignola Catania streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Adesso passiamo all’angolo dei numeri e delle statistiche per la diretta di Audace Cerignola Catania, in questo modo vedremo anche quali sono i trned che le due squadre portano sul rettangolo verde e grazie ad essi possiamo capire chi tra le due compagini può o meno avere il favore del pronostico dalla propria parte. I pugliesi hanno un xG medio di 1.25, sei tiri nello specchio e una percentuale realizzativa del 14%, mentre gli etnei sono poco più incisivi, con xG 1.35, sette conclusioni nello specchio e il 15% di efficacia.

Sul piano atletico i siciliani corrono leggermente meno (108 km) rispetto ai gialloblù (111 km), ma conquistano più corner (cinque a quattro). I dati mostrano due squadre simili: il Cerignola punge con il gioco sulle fasce, il Catania con maggiore qualità tecnica in rifinitura. Tutto lascia presagire una partita decisa dagli episodi. Adesso via al commento live della diretta di Audace Cerignola Catania, il fischio di inizio sta per arrivare. Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CATANIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Audace Cerignola Catania in tv è visibile sui canali di Sky Sport in abbonamento, sempre per i clienti è disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go.

AUDACE CERIGNOLA CATANIA: PUGLIESI IN RIPRESA!

La diretta Audace Cerignola Catania ci presenta una partita molto interessante, che va in scena alle ore 17:30 di domenica 28 settembre per la settima giornata nel girone C di Serie C 2025-2026. La classifica ci dice che gli etnei sono messi meglio, ma attenzione: il periodo sorride maggiormente ai pugliesi.

Nel turno infrasettimanale l’Audace Cerignola ha fatto il colpo grosso: vittoria sul campo della Salernitana che aveva vinto tutte le cinque partite precedenti, per i gialloblu è solo il secondo successo in campionato ma potrebbe essere quello che cambia la prospettiva, riportando l’Audace Cerignola a lottare davvero in alta quota.

Il Catania invece aveva iniziato con tre vittorie in altrettanti impegni; poi ha perso male a Cosenza, da quel momento ha avuto un calo e, dopo il pareggio interno contro il Sorrento, ha ottenuto un punto anche a Trapani anche se in questo caso, vista l’avversaria, si può parlare di un risultato comunque positivo.

Adesso arriva questa diretta Audace Cerignola Catania nella quale provare a ritrovare la vittoria, ma come detto la formazione di casa può essersi lanciata; staremo a vedere, manca poco perché la partita prenda il via e allora nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA CATANIA

Nella diretta Audace Cerignola Catania Vincenzo Maiuri deve valutare le condizioni di Sainz Maza, il suo 3-5-2 a centrocampo potrebbe prevedere Parlato e Ludovico D’Orazio sugli esterni con Lorenzo Paolucci e Bianchini a fare compagnia a uno tra Cretella e Moreso, in difesa spazio ancora a Luca Martinelli e Visentin con linea che potrebbe essere completata da Gasbarro, attenzione all’attacco dove Emmausso, doppietta all’Arechi, può essere titolare facendo coppia con Cupppone e scalzando Gambale, possibile anche un cambio di modulo mentre in porta come sempre ci sarà Stefano Greco.

La risposta del Catania, affidata ovviamente a Domenico Toscano, è un 3-4-1-2 nel quale Cicerelli rimane favorito per fluttuare tra linee e fornire assistenza a Lunetta e Francesco Forte, quest’ultimo potrebbe anche lasciare spazio a Stoppa per turnover allo stesso modo di almeno uno dei due centrocampisti, candidato Corbari che potrebbe favorire la titolarità di Quaini o Kaleb Jimenez nel settore nevralgico, con Casasola e Daniele Donnarumma a percorrere le corsie esterne. In porta gioca Dini; davanti a lui linea difensiva con Pieraccini, Matteo Di Gennaro e Ierardi nella quale potrebbe anche inserirsi Allegretto.

QUOTE E PRONOSTICO AUDACE CERIGNOLA CATANIA

Una rapida valutazione sulle quote Snai per la diretta Audace Cerignola Catania fornisce un quadro decisamente interessante: al momento infatti segno 1 e segno 2, naturalmente per le due vittorie, vi consentirebbero lo stesso guadagno e cioè 2,55 volte la quota messa sul piatto. L’ipotesi del pareggio invece è più alta, puntando sul segno X otterreste una vincita corrispondente a 3,10 volte quello che avrete pensato di investire sulla partita.