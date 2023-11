DIRETTA/ Audace Cerignola Catania (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CATANIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Audace Cerignola e Catania mette di fronte due formazioni che in questo campionato si ritrovano rispettivamente all’undicesimo e dodicesimo posto della classifica di serie C girone C. Pugliesi e siciliani che hanno ottenuto rispettivamente 16 e 15 punti in classifica certificando un andamento piuttosto simile da inizio campionato. Padroni di casa che hanno raccolto 17 gol realizzati mentre ne hanno subiti 13.

In tema marcatori da evidenziare la presenza del solito Giancarlo Malcore, fermo a quota tre gol da diverse partite. Catania che invece ha realizzato 11 gol in campionato e subiti soltanto 9. La formazione siciliana risulta essere il secondo peggior attacco dell’intero campionato sotto solamente al Giugliano; al tempo stesso però è anche la quarta difesa meno battuta dell’intero campionato. (Marco Genduso)

AUDACE CERIGNOLA CATANIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Audace Cerignola Catania sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Audace Cerignola Catania in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AUDACE CERIGNOLA CATANIA: PARTITA INTRIGANTE!

Audace Cerignola Catania, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. La squadra guidata da Ivan Tisci non è riuscita a ottenere una vittoria nelle ultime tre partite, ma nel turno precedente è riuscita a fermare la serie negativa con un pareggio contro il Monopoli. Questo risultato ha sicuramente ridato slancio a una squadra che aveva avuto un inizio di campionato promettente. Tuttavia, quando gioca in casa propria, il team gialloblu rimane una forza da rispettare e temere. Si prevede che la formazione schierata domenica scorsa al “Veneziani” venga in larga parte confermata per l’occasione.

Il Catania sta attraversando un periodo complicato nel corso dei suoi 16 mesi di storia recente. La squadra rossoazzurra è attualmente senza allenatore e direttore sportivo, anche se la situazione sembra essere in via di chiarimento. Michele Zeoli è stato incaricato di guidare la squadra in attesa di sviluppi. Nonostante le difficoltà, il Catania è riuscito a completare con successo la prima missione, che consisteva nel tornare a vincere e qualificarsi per gli ottavi di Coppa Italia Serie C. Ora l’obiettivo è riprendere a salire in classifica dopo l’ultimo ko in casa del Potenza.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA CATANIA

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Catania, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Ivan Tisci schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Krapikas; Rizzo, Martinelli, Ligi, Russo; Ruggiero, Tascone, Coccia; D’Ausilio; Malcore, D’Andrea. Risponderà il Catania allenato da Michele Zeoli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bethers; Rapisarda, Castellini, Curado, Mazzotta; Zammarini, Zanellato, Rocca; Chiricò, Sarao, Bocic.

AUDACE CERIGNOLA CATANIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Catania, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Catania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











