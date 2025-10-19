Diretta Audace Cerignola Cavese streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 19 ottobre 2025

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CAVESE (RISULTATO 0-0), SI PARTE

Comincia la diretta del match valido per il campionato di serie C Girone C tra l’Audace Cerignola ed il Cavese. I padroni di casa sono usciti dalla zona Playoff degli ultimi risultati, difficoltà invece per la Cavese finita nelle retrovie della classifica. Inizia la gara e c’è grande curiosità riguardo il match, si parte!

Minuto 3 e ci prova subito l’uomo più atteso, Emmausso prova con una sorta di tiro cross che il portiere blocca senza particolari difficoltà. Chance per la Cavese con Fusco al minuto 7, ci prova dal limite ma la palla termina a lato. Negli ospiti ottima partenza di Fusco che ci prova di controbalzo e sfiora il vantaggio per la Cavese (Agg. Mario Tramo)

AUDACE CERIGNOLA CAVESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sky Sport è il consueto punto di riferimento per la diretta Audace Cerignola Cavese in tv, anche tramite i servizi per la diretta streaming video, ma sempre per abbonati.

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA CAVESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ora arriva il momento delle statistiche per la diretta di Audace Cerignola Cavese, rubrica che ci permette di esaminare i numeri prodotti dalle due squadre e in base ad essi capiremo chi riuscirà a portare a casa i tre punti. Il Cerignola si conferma una delle squadre più aggressive e verticali del campionato: 11,1 km percorsi per giocatore, 12 recuperi palla nella metà campo avversaria, e una produzione offensiva stabile (1,9 xG). Le azioni pericolose nascono soprattutto sul lato destro (59%), con inserimenti rapidi e triangolazioni.

La Cavese, più attendista, difende bassa ma con ordine: 1,0 xGA, solo 3,5 tiri concessi nello specchio, e il 79% dei palloni respinti nell’area piccola. In attacco, preferisce sorprendere: 1,4 xG e il 48% dei gol su contropiede. Il Cerignola segna di più tra il 45’ e il 70’ (52% delle reti), mentre la Cavese si accende nei finali (40% dopo l’80’). Disciplina quasi identica (2,5 ammonizioni a testa), ma i campani vincono più duelli difensivi (58% contro 51%). Ora via al commento live della diretta di Audace Cerignola Cavese, si comincia finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

AUDACE CERIGNOLA CAVESE: PER RILANCIARSI

Entrambe arrivano da una sconfitta nella scorsa giornata del girone C della Serie C, ecco allora che la diretta Audace Cerignola Cavese, alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 19 ottobre 2025, metterà in palio il riscatto allo Stadio Domenico Monterisi della città pugliese per la decima giornata di campionato.

Per l’Audace Cerignola c’è da riscattare il brutto ko per 3-0 incassato sul campo del Casarano in un derby pugliese che ha lasciato i gialloblù a quota 10 punti in classifica, in una posizione al momento modesta, nel breve spazio che per ora separa la zona playoff da quella playout, quindi ovviamente in bilico fra scenari positivi e altri ben più preoccupanti.

La Cavese invece ha perso in casa contro il Trapani, confermando che l’attuale campionato è davvero difficile per i campani. La formazione di Cava de’ Tirreni infatti vanta solamente 5 punti in classifica, è penultima e ha già perso ben sei partite su nove, quindi la situazione inizia a farsi decisamente complicata.

I pugliesi avranno il dovere di sfruttare un turno sulla carta decisamente favorevole per rilanciarsi, i campani d’altronde hanno bisogno di un acuto in una trasferta difficile, ma “meno impossibile” di altre, almeno in teoria. Di certo, fare punti sarebbe fondamentale per entrambi nella delicata diretta Audace Cerignola Cavese…

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA CAVESE

Nelle probabili formazioni per la diretta Audace Cerignola Cavese annotiamo che i padroni di casa non avranno lo squalificato Visentin. Mister Vincenzo Maiuri davanti a Greco potrebbe quindi schierare Ligi, Russo e Todisco; a centrocampo Vitale, Paolucci, Bianchini, Cretella e D’Orazio, volendo immaginare un modulo 3-5-2, infine la coppia d’attacco con Cuppone ed Emmausso per i padroni di casa dell’Audace Cerignola.

Per la Cavese di mister Fabio Prosperi si può invece indicare un modulo 3-4-2-1. Parlando dei possibili titolari, cominciamo dal portiere Boffelli; nella retroguardia Evangelisti, Cionek e Luciani; nel cuore del campo ecco il possibile quartetto composto invece da Amerighi, Munari, Awua e Pelamatti; infine in avanti Orlando, Sorrentino e la prima punta Guida.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico completa la presentazione della diretta Audace Cerignola Cavese e le quote Snai dicono che i pugliesi sono largamente favoriti, dal momento che il segno 1 varrebbe 1,65 volte la posta contro il 3,50 del pareggio e la quotazione di 4,75 in caso di successo esterno dei campani.