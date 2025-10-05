Analisi della diretta Audace Cerignola Cosenza, presentazione della partita, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale
Diretta Audace Cerignola Cosenza, rossoblù sognano un ritorno in Serie B
A chiudere gli appuntamenti dell’ottava giornata del girone C di Serie C sarà la diretta Audace Cerignola Cosenza in programma allo Stadio Domenico Monterisi e che metterà di fronte per la prima volta in questa stagione due squadre che stanno facendo un percorso netto verso la qualificazione ai playoff, i gialloblù occupano ora l’ultimo posto disponibile per la partecipazione, il decimo, e nelle ultime tre partite sono riusciti a portare sempre a casa almeno un punto, proprio la scorsa giornata infatti hanno pareggiato 0-0 con il Catania nonostante una sfida dominata dall’inizio alla fine.
Per i rossoblù invece il percorso è ancora migliore visto che sono al ridosso delle posizioni valide per la partecipazione ai playoff ma saltando i primi due turni e rendendo così ancora più facile il raggiungimento della finale, o almeno sulla carta, è evidente però come la rosa sia forte e ricca di giocatori di un livello superiore che hanno deciso di rimanere in Calabria nonostante la retrocessione.
Diretta Audace Cerignola Cosenza streaming video, come vedere la partita
La diretta Audace Cerignola Cosenza sarò in campo alle 20.30 e come tutte le altre sfide della competizione sarà visibile solamente per i tifosi e appassionati che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky Sport e i suoi servizi, la partita sarà poi disponibile sintonizzandosi al canale Sky Sport (canale 253) o collegandosi allo streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.
Audace Cerignola Cosenza, probabili formazioni
Le due squadre nella diretta Audace Cerignola Cosenza avranno lo stesso tipo di atteggiamento ovvero quello di cercare di dominare il gioco e il possesso di palla e cercare di offrire più occasioni possibili ai propri attaccanti per trovare il gol, Vincenzo Maiuri quindi sceglierà di mandare in campo un 3-5-2 nel quale saranno protagonisti Greco, Visentin, Martinelli e Todisco, Vitale, Paolucci, Bianchini, Cretella e Russo, Cuppone ed Emmausso.
Per Antonio Busce invece la scelta sarà il 4-4-2 che ha vinto 0-1 in casa del Siracusa che vede come protagonisti Vettorel tra i pali, Ricciardi e D’Orazio come terzini com Caporale e Dametto centrali, Garritano e Achour sulle fasce con Kouan e Langella a completare il reparto e in attacco Florenzi insieme a Mazzocchi.
Audace Cerignola Cosenza, quote e pronostico finale
Anche se la diretta Audace Cerignola Cosenza mette di fronte due squadre con una distanza importante in classifica, la sfida potrebbe essere più equilibrata del previsto e decisa solo negli ultimi minuti, secondo bet365 infatti la vittoria più probabile non è quella degli ospiti come ci si potrebbe aspettare ma quella dei gialloblù che infatti è stata fissata a 2.15. Al contrario la vittoria dei rossoblù che può sembrare essere più facile è considerata invece la meno probabile e per questo sarà data a 3.25, c’è poi il pareggio per cui è stata scelta la quota a metà a 2.90.