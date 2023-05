DIRETTA/ Audace Cerignola Foggia video streaming tv: quest’anno 2 vittorie gialloblu

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA FOGGIA: I TESTA A TESTA

Quasi pronti a vivere la diretta di Audace Cerignola Foggia, possiamo ricordare che le sfide tra queste due squadre sono quattro: naturalmente le due andate in scena in questa stagione, ma anche due nel campionato 2019-2020 e più precisamente in Serie D, un torneo interrotto dalla pandemia e al termine del quale il Foggia aveva conquistato la promozione a scapito del Bitonto, penalizzato per un illecito sportivo. I satanelli si erano aggiudicati le due partite di quel torneo: al Domenico Monterisi aveva risolto il gol messo a segno da Francesco Campagna al 69’ minuto.

Quest’anno però l’Audace Cerignola si è idealmente vendicato, ottenendo una doppia vittoria: due partite con un totale di 11 gol, qui al Monterisi a metà marzo era finita 4-2. Primo tempo scintillante: tre gol in 11 minuti per l’Audace Cerignola con doppietta di Gaetano Malcore e rete di Ismail Achik, il Foggia aveva risposto nel finale di frazione con Alessandro Garattoni per poi ridurre ulteriormente grazie al rigore di Davide Petermann, ma a un minuto dal 90’ Malcore aveva realizzato la sua tripletta personale, chiudendo definitivamente i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Foggia sarà trasmessa per tutti gli abbonati della pay tv satellitare sui canali di Sky Sport. La visione di Audace Cerignola Foggia sarà anche in diretta streaming video su Eleven Sports e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA: RISULTATO INCERTO!

Audace Cerignola Foggia, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per l’andata del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Derby pugliese e nella fattispecie tutto toscano nella corsa alla Serie B. L’Audace Cerignola si è confermata squadra rivelazione del campionato superando i primi due turni dei play off, battendo in casa prima la Juve Stabia e poi il Monopoli.

Il Foggia di Delio Rossi è entrato in scena nel secondo turno della fase a gironi dei play off e ha rischiato grosso, riacciuffando in extremis il pari col Potenza allo “Zaccheria” ed evitando un’eliminazione che sarebbe stata particolarmente amara. Doppia vittoria per l’Audace Cerignola nei derby di campionato nella regular season. 2-3 per i gialloblu a Foggia il 20 novembre 2022, 4-2 nella sfida disputata il 19 marzo 2023.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Foggia, match che andrà in scena all0 stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trezza; Ligi, Allegrini, Blondett; Russo, Ruggiero, Capomaggio, Langella; Samele, Malcore, Achik. Risponderà il Foggia allenato da Delio Rossi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Thiam; Rutjens, Kontek, Markic, Garattoni; Frigerio, Petermann, Di Noia; Iacoponi, Ogunseye, Capogna.

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











