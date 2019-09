Diretta Audace Cerignola Foggia/ Streaming video e tv: è derby! (Serie D)

Audace Cerignola Foggia, diretta dall’arbitro Turrini, si gioca domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, e sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C. Derby pugliese che torna in scena dopo decenni in una partita ufficiale: entrambe le squadre sono appaiate a quota 7 punti nel girone H di quarta serie. I padroni di casa, dopo il mancato ripescaggio in questa estate, sono partiti con due vittorie consecutive contro Val d’Agri e Casarano, perdendo però la successiva sfida a Brindisi e pareggiando a reti bianche nell’ultima trasferta di Andria. I Satanelli sono invece ripartiti dopo la retrocessione dalla B della scorsa stagione e il conseguente fallimento, il secondo negli ultimi anni. Il Foggia è partito con una sconfitta contro il Città di Fasano, ma sono arrivate poi due vittorie di fila contro Agropoli e Nocerina. Nell’ultima sfida di campionato è arrivato invece un pareggio per i rossoneri, uno spettacolare 3-3 tra le mura amiche dello stadio Zaccheria contro il Gravina.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE AUDACE CERIGNOLA FOGGIA

La diretta tv di Audace Cerignola Foggia non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it. La piattaforma seguirà infatti quest’anno tutte le partite del Foggia, proponendo diverse formule di abbonamento per gli appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA FOGGIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Audace Cerignola Foggia, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D. 3-4-3 per l’Audace Cerignola allenata da Alessandro Potenza in campo con: Tricarico; Syku, Coletti, Caiazza; Nives, Sindic, Longo, Alfarano; Marotta, Martiniello, Loiodice. 3-5-2 per il Foggia guidato in panchina da Ninni Corda, schierato con: Fumagalli, Viscomi, Salvi, Salines, Di Masi, Campagna, Cittadino, Gentile, Kourfalidis, Tortori, Russo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Audace Cerignola Foggia, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella di casa: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2.35 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2.70 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.25 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.70 e under 2.5 quotato 2.00.



