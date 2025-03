DIRETTA AUDACE CERIGNOLA FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Audace Cerignola Foggia? Vediamo qualche dato insieme: L’Audace Cerignola mostra un attacco più incisivo rispetto ai rossoneri, con una media di 1.6 goal segnati a partita, mentre il Foggia si ferma a 1.2. Sul piano difensivo, i padroni di casa subiscono leggermente meno, con 1.23 goal concessi a partita, rispetto agli 1.33 dei satanelli. In termini di risultati, il Cerignola ha ottenuto più vittorie (56.67% contro il 33.33% del Foggia), dimostrandosi più costante. Entrambe le squadre hanno un’alta frequenza di partite con almeno due goal complessivi (Over 1.5), con il Cerignola al 63.33% e il Foggia che sale al 70%.

Tuttavia, le partite con almeno tre reti (Over 2.5) sono più comuni per i rossoneri (50%), mentre il Cerignola si attesta al 36.67%. Sul fronte disciplinare, il Foggia è una squadra più fallosa e nervosa, avendo collezionato 102 cartellini totali contro gli 80 del Cerignola. I cartellini gialli sono 96 per i rossoneri, con una media di 3.2 a partita, mentre il Cerignola si ferma a 78 gialli con una media di 2.6. Anche i cartellini rossi sono più frequenti per il Foggia (0.2 a partita contro 0.07 del Cerignola). (agg. Gianmarco Mannara)

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Audace Cerignola Foggia in tv sarà offerta agli abbonati Sky Sport, con il derby pugliese che sarà quindi visibile anche tramite Sky Go e Now Tv in diretta streaming video.

AUDACE CERIGNOLA FOGGIA: DERBY PUGLIESE PER SOGNARE

Un bel derby pugliese, con i valori però invertiti rispetto a quello che direbbe la storia: la diretta Audace Cerignola Foggia sarà un appuntamento di lusso alle ore 20.45 di stasera, mercoledì 12 marzo 2025, con la capolista padrona di casa in questa partita di cartello per il girone C di Serie C. L’Audace Cerignola è reduce da un buon pareggio sul campo del Picerno, ma soprattutto sta vivendo un campionato eccellente e allora è legittimo sognare in grande, magari una storica promozione nel campionato di Serie B, che riscriverebbe le gerarchie del calcio pugliese.

Il Foggia d’altronde ha altri pensieri in questo momento: la vittoria contro il Sorrento ha portato sicuramente un sospiro di sollievo per i più blasonati rossoneri, che sono quindi più vicini alla salvezza, che d’altronde potrebbe essere più semplice da raggiungere grazie alle disgrazie altrui. A Foggia però non possono accontentarsi di questo, un colpaccio sul campo della capolista nella diretta Audace Cerignola Foggia potrebbe permettere agli ospiti di coltivare ancora qualche speranza in ottica playoff…

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA FOGGIA

Giuseppe Raffaele si affiderà al 3-5-2 nelle probabili formazioni per la diretta Audace Cerignola Foggia. La difesa a tre della capolista sarà guidata da capitan Martinelli davanti al portiere Greco; il regista Bianchini guiderà le danze nel cuore del centrocampo, mentre sulle fasce spingeranno Coccia a destra e Volpe a sinistra, infine D’Andrea e Santarcangelo dovrebbero formare la coppia d’attacco dell’Audace Cerignola.

Difesa a quattro e modulo 4-3-3 invece per il Foggia di Luciano Zauri: anche per i rossoneri il capitano è in difesa, cioè Salines, per guidare il reparto a protezione di De Lucia. A centrocampo il giocatore di riferimento dovrebbe essere Tascone, infine indichiamo il possibile tridente d’attaccodel Foggia, con le ali Emmausso a destra e Zunno a sinistra, ai fianchi del centravanti Sarr.