Serie C, Diretta Audace Cerignola Foggia, streaming video tv: le formazioni cercano continuità in questo quinto turno di campionato (20 settembre 2025)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA FOGGIA (RISULTATO 0-0): BELLA COMBINAZIONE PETERMANN-D’AMICO

Avvio di gara con l’Audace Cerignola che spinge forte. All’8’ la palla arriva al limite dell’area per Emmausso, il cui tiro viene murato dalla difesa. Al 12’ Olivieri viene ammonito per aver interrotto fallosamente la corsa di Vitale sulla fascia destra. Pochi secondi dopo ancora Emmausso ci prova con un destro al volo che sfiora il palo. Al 17’ splendida combinazione al limite tra Petermann e D’Amico: il centrocampista del ’94 calcia di prima, ma il tiro centrale non sorprende Greco. Dopo un avvio vivace e con occasioni da entrambe le parti, il ritmo della partita cala visibilmente. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA AUDACE CERIGNOLA FOGGIA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Audace Cerignola Foggia potrete farlo grazie all’abbonamento a Sky. Lo stesso discorso vale per la diretta streaming, visibile sull’applicazione di Sky Go.

SI GIOCA

Ci avviciniamo sempre di più alla diretta di Audace Cerignola Foggia, una delle partite più interessanti di questa giornata di Serie C del girone C, ma prima di immergerci vediamo un po’ quali sono i dati che le due formaizoni hanno prodotto fino a questo momento e che si traduranno in trend. Derby ad alta intensità quindi, dove i numeri raccontano una partita che si giocherà molto sull’aspetto fisico. L’Audace Cerignola percorre in media 110 km complessivi a gara, con una squadra che pressa alta e porta spesso più di 12 tiri per partita (xG 1.5).

Il Foggia, invece, preferisce abbassare il baricentro: completa l’80% dei passaggi e costruisce meno (9 tiri a gara, xG 1.0), ma concede pochissimo: solo 3.9 tiri nello specchio in media agli avversari. Sarà una sfida tra la spinta offensiva dei padroni di casa e la compattezza difensiva dei rossoneri. Adesso via alla diretta di Audace Cerignola Foggia, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il commento live della diretta di Audace Cerignola Foggia, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

CHE SFIDA

Un inizio di campionato che per entrambe è stato ricco di alti e bassi. Stiamo parlando della diretta Audace Cerignola, una partita tutta pugliese che andrà in scena sabato 20 settembre 2025 alle ore 17:30 allo stadio Monterisi.

L’Audace Cerignola aveva superato l’Avellino in Coppa Italia, salvo poi cedere il passo ai rigori contro il Verona. In campionato erano arrivati 5 punti tra Picerno, Potenza e Siracusa, ma la striscia si è interrotta contro il Monopoli.

Il Foggia invece ha partecipato alla Coppa Italia Serie C, superando l’ostacolo Siracusa. In campionato c’è stato l’esordio shock con il 6-0 incassato dal Catania, seguito dalla vittoria Col Sorrento, un altro ko con il Giugliano e il pari con il Latina.

LE PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA FOGGIA

L’Audace Cerignola giocherà con il modulo 3-5-2 con Greco in porta, difeso dal terzetto Visentin, Martinelli e Gasbarro. A centrocampo spazio a Todisco, Vitale, Bianchini, Ruggiero e Russo a chiudere il reparto mentre Emmausso e Cuppone saranno gli attaccanti.

Il Foggia replicherà con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Borbei, protetto da Buttaro, Staver e Olivieri. Agiranno come esterni Winkelmann e Panico con Garofalo, Petermann e Castorri in mediana. Davamo Bevilacqua-D’Amico.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AUDACE CERIGNOLA FOGGIA

La squadra favorita per vincere questo match è l’Audace Cerignola a 1.48 contro i 4.05 del pareggio e i 6.25 per il Foggia. Gol a 2.04, No Gol a 1.67.