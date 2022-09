DIRETTA/ Audace Cerignola Giugliano video streaming tv: ecco la storia del match

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO: I TESTA A TESTA

E ora diamo spazio ai precedenti per la diretta di Audace Cerignola Calcio Giugliano. Le due squadre si sono affrontate due sole volte nella loro storia considerando anche i match disputati a campi invertiti. La prima sfida si disputò in casa dell’Audace per i 32esimi di finale della Coppa Italia di Serie D e terminò col risultato finale di 2-1. La squadra di casa era già in doppio vantaggio alla fine del primo tempo. La gara era stata sbloccata al 36esimo da Achik con raddoppio al 44esimo di Palazzo su calcio di rigore.

Gli ospiti riuscivano a riaprirla alla fine del primo tempo con Poziello senza però riuscire a pareggiarla nella ripresa. Si parla poi dei playoff della Serie D quando nel maggio scorso la gara in casa del Giugliano terminò col risultato finale di 3-1. Dopo tre minuti De Rosa sbloccava la gara per la squadra di casa con pareggio di Malcore al minuto 60. Negli ultimi tredici minuti i padroni di casa riuscivano a vincerla grazie ai gol di Abonckelet e Gladestony.

La diretta di Audace Cerignola Giugliano, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Audace Cerignola Giugliano esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

Audace Cerignola Giugliano, partita che andrà in scena in diretta domenica 11 settembre alle ore 17.30, mette di fronte due neo-promosse in Serie C: lo scorso anno infatti i pugliesi hanno concluso il Girone H di Serie D in vetta alla classifica, mentre i campani hanno ottenuto il ritorno tra i professionisti attraverso i play-off. Adesso si ritrovano a sfidarsi con l’obiettivo di mantenere la categoria.

In occasione del primo turno di campionato, soltanto una delle due squadre è riuscita a ottenere un risultato utile. L’Audace Cerignola è stata infatti sconfitta in casa del Monterosi Tuscia con un netto 3-0. Il Giugliano invece tra le mura amiche ha conquistato la vittoria per 2-0 contro la Viterbese. Da un lato dunque l’obiettivo di riscattarsi, dall’altro lato quello di trovare continuità.

Per quanto concerne le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Giugliano, qualche indizio sui due schieramenti arriva dallo scorso turno del campionato di Serie C. I padroni di casa, avendo subito una sconfitta, sicuramente cambieranno qualcosa. Il tecnico Michele Pazienza potrebbe dunque mettere in campo il suo 4-3-3 in questo modo: Saracco; Coccia, Gonnelli, Allegrini, Russo; Capomaggio, Achik, Tascone; D’Ausilio, D’Andrea, Vitali. Gli ospiti, dopo la vittoria, dovrebbero invece confermare l’undici. Questo dunque il possibile 3-5-2: Sassi, Biasiol, Zullo, Poziello C., Rondinella, Lucas, De Rosa, Gladestony, Di Dio, Piovaccari, Salvemini.

Le quote della diretta Audace Cerignola Giugliano, offerte dall’agenzia di scommesse Goldbet, sono abbastanza equilibrate. È, d’altronde, una sfida tra due neo-promosse in Serie C. A pesare però è il fattore campo. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 2.10. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 3.60. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.10.











