DIRETTA AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO/ Video streaming tv: sei precedenti, tutti recenti (oggi 7 maggio 2024)

In vista della diretta di Audace Cerignola Picerno, riferiamo qualcosa circa i precedenti tra queste due squadre. Ne troviamo soltanto sei, che però fanno riferimento alle ultime due stagioni: nel 2021-2022 c’era stata una doppia promozione dalla Serie D, i gironi erano diversi ma Audace Cerignola e Giugliano si erano affrontate nel secondo turno di Coppa Italia e poi ancora, naturalmente, nella poule scudetto di fine campionato. In quel caso una vittoria interna per parte; da quel momento il Giugliano non è più riuscito a vincere, anzi ha perso tre volte in quattro partite (naturalmente in Serie C) e soprattutto non ha segnato in tre di queste, comprese le due stagionali.

Curiosamente, Audace Cerignola Giugliano qui al Domenico Monterisi si è giocata dieci giorni fa, per l’ultima giornata del girone C: non un bellissimo ricordo per la squadra campana che ha perso 3-0 per effetto della doppietta di Filippo D’Andrea e il rigore di Galo Capomaggio, tra l’altro in pieno recupero sbagliando un penalty con la parata di Davide Barosi su Francesco Salvemini. Insomma: cosa può essere cambiato in una settimana e mezza? Lo scopriremo, attenzione però all’orgoglio del Giugliano che ha disputato un’ottima stagione e certamente crede nel blitz. (agg. di Claudio Franceschini)

AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo nel frattempo che la diretta tv di Audace Cerignola Giugliano sarà disponibile naturalmente sui canali di Sky Calcio, dato che in questa stagione tutti i match di terza serie vengono trasmessi per gli abbonati della pay tv satellitare; quanto alla diretta di Audace Cerignola Giugliano in streaming video, ricordiamo i servizi dell’applicazione Sky Go e della piattaforma Now Tv.

AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO: SUL FILO DELL’EQUILIBRIO

Si affrontano due squadre che hanno chiuso pari merito la stagione regolare nella diretta di Audace Cerignola Giugliano, match di conseguenza davvero stuzzicante per il primo turno dei playoff di Serie C in programma alle ore 20.30 di questa sera, martedì 7 maggio 2024. Gli scontri diretti hanno fatto pendere la bilancia proprio con il 3-0 dell’ultima giornata in favore dei pugliesi, che adesso si godranno quindi il fattore campo e anche la possibilità di pareggiare nella diretta di Audace Cerignola Giugliano per avanzare al turno successivo e continuare a sognare una promozione in Serie B che sarebbe davvero storica.

Certo, lo stesso vale anche per il Giugliano e d’altronde sappiamo bene che ai playoff di Serie C partecipano la bellezza di 28 squadre per un solo posto ancora in palio, per cui è meglio non fare troppi calcoli e ragionamenti, anche perché per qualcuno l’avventura terminerà già stasera, al triplice fischio finale dell’arbitro. Difficile sbilanciarsi parlando di una partita secca tra due formazioni che hanno fatto gli stessi punti in stagione, anche se naturalmente i pugliesi giocheranno in casa con due risultati su tre: sarà questa la variabile decisiva per stabilire le sorti della diretta di Audace Cerignola Giugliano?

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO

Per entrare sempre di più nel clima della diretta di Audace Cerignola Giugliano, andiamo a scoprire quali siano le probabili formazioni. Mister Giuseppe Raffaele dovrebbe propendere per il modulo 3-5-2 per i padroni di casa, quanto agli undici titolari dell’Audace Cerignola proviamo a scegliere Barosi in porta e davanti a lui i tre difensori Visentin, Gonnelli e Ligi; molto folto il centrocampo a cinque, nel quale potrebbero trovare spazio da destra a sinistra Coccia, Bianchini, Sainz-Maza, Capomaggio e Tentardini, infine la coppia d’attacco pugliese potrebbe vedere titolari Vuthaj e D’Andrea.

Cosa potrebbe fare invece l’allenatore ospite Valerio Bertotto? Per il suo Giugliano vogliamo indicare un modulo 4-3-3 con Barba, Menna, Caldore e Yabre da destra a sinistra nella difesa a quattro posta a protezione del portiere Russo; a centrocampo ecco il possibile terzetto formato da Romano, Maselli e Giorgione, infine il tridente offensivo del Giugliano potrebbe prevedere le due ali De Sena e destra e Oviszach a sinistra, ai fianchi del centravanti Salvemini.

LE QUOTE PER IL PRONOSTICO SU AUDACE CERIGNOLA GIUGLIANO

Ancora un'ultima curiosità, cosa ci dice il pronostico sulla diretta di Audace Cerignola Giugliano? Secondo le quote dell'agenzia Snai, i padroni di casa pugliesi dovrebbero essere nettamente favoriti, con il segno 1 proposto a 1,83; si sale poi a quota 3,20 già in caso di pareggio e quindi di segno X; infine, un colpaccio con annessa qualificazione del Giugliano varrebbe 4,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.











