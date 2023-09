DIRETTA/ Audace Cerignola Juve Stabia (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (25 settembre 2023)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Una delle sfide più interessanti della quinta giornata è sicuramente quella che presenta la diretta di Audace Cerignola Juve Stabia. Le due formazioni si presentano rispettivamente al quinto e terzo posto in classifica. Nella loro storia le due squadre si sono affrontate quattro volte, con la bellezza di 14 gol realizzati in totale. La media gol in questa partita è di 3,5. Spettacolo assicurato In Puglia per il match tra Audace Cerignola e Juve Stabia. La Juve Stabia ha ottenuto un successo contro i pugliesi, nel primo scontro terminato con il risultato di 1-0.

Nei tre match successivi, due volte l’Audace Cerignola ha avuto la meglio, rispettivamente con risultati di 4-2 e 3-0, ed in una sola occasione è terminato con il tabellino che indicava 2-2 dopo il novantesimo. Nel pareggio di questo aprile, decisivo il gol nel finale dell’attaccante Malcore, dopo i gol realizzati dall’ex Palermo Silipo e Caldore. L’ultima sfida tra queste due formazioni è terminata con il risultato di 3-0 per i pugliesi. (Marco Genduso)

AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Audace Cerignola Juve Stabia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Audace Cerignola Juve Stabia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA: SFIDA INTENSA!

Audace Cerignola Juve Stabia, in diretta lunedì 25 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. La sfida tra Audace Cerignola e Juve Stabia si prospetta cruciale per entrambe le squadre: gli Ofantini cercano di mantenere la loro crescita, mentre le Vespe desiderano consolidare il loro primato, conquistato dopo la vittoria sul Potenza, anche se i play off rimangono l’obiettivo principale.

Il Cerignola ha ottenuto finora tre pareggi (l’ultimo sul campo del Crotone) e una vittoria, e ora cerca di avvicinarsi alle Vespe per continuare a migliorare e sperare di replicare la splendida stagione precedente, che si è conclusa con un quinto posto in classifica e l’eliminazione ai playoff in una fase finale intensa a Foggia. Sarà una partita importante per entrambe le squadre mentre cercano di raggiungere i propri obiettivi nella stagione attuale.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Ivan Tisci schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Nicolao; Lombardi, Malaccari, Albertini; Petrucci, Bunino, Moretti. Risponderà la Juve Stabia allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Piscopo, Piovanello; Candellone.

AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA