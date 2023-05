DIRETTA/ Audace Cerignola Juve Stabia video streaming tv: sono solo 4 i precedenti

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Audace Cerignola Juve Stabia ci consegna soltanto quattro precedenti, ma uno di questi non può essere preso troppo in considerazione: era infatti il settembre 1938, a onor di cronaca lo avevano vinto i campani per 2-0 in trasferta. Ritrovatesi avversarie dopo ben 84 anni, Audace Cerignola e Juve Stabia si sono affrontate tre volte in questa stagione: le vespe hanno vinto il primo turno di Coppa Italia Serie C ma eravamo al Romeo Menti (1-0), nel girone C di campionato invece vittoria per l’Audace Cerignola in casa e 2-2 a Castellammare, tra l’altro esattamente una settimana fa.

Video/ Juve Stabia Audace Cerignola (2-2) gol e highlights: finisce pari (Serie C)

La partita del Domenico Monterisi, giocata a metà dicembre, era finita con un bel 4-2: i padroni di casa erano scattati sul 3-0 con Giancarlo Malcore, Miguel Angel Sainz Maza e Filipppo D’Andrea, ma tra 68’ e 79’ erano stati avvicinati dalla Juve Stabia con Gianmarco Zigoni e Christian Santos. Il gol della sicurezza per l’Audace Cerignola era arrivato nei minuti di recupero: lo aveva segnato Ismail Achik. Dunque vedremo cosa succederà oggi, certamente però anche le vespe possono sperare nel colpo grosso in questo primo turno dei playoff… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Juve Stabia Audace Cerignola (risultato finale 2-2): un punto a testa!

AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Juve Stabia è una di quelle disponibili su Sky Sport. L’alternativa alla trasmissione sulla televisione satellitare rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Audace Cerignola Juve Stabia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Video/ Messina Juve Stabia (1-0) gol e highlights: decide Ferrini al 51' (Serie C)

AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Audace Cerignola Juve Stabia, in diretta giovedì 11 maggio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per il primo turno della fase a gironi dei play off di Serie C. Curiosamente si affrontano due formazioni che si sono già scontrate nell’ultima giornata della regular season, ma sul campo della Juve Stabia con un pareggio per 2-2 come risultato finale.

Vespe e pugliesi si ritrovano dunque subito di fronte, nel match d’andata a Cerignola era stata l’Audace a imporsi con uno spettacolare 4-2. I padroni di casa sono stati anche in lotta per il quarto posto ma si sono dovuti accontentare di un comunque eccellente quinto piazzamento. Juve Stabia decima e nei play off per il rotto della cuffia per la miglior classifica avulsa rispetto a Taranto e Giugliano, che hanno chiuso appaiati alle Vespe nella classifica del girone C a quota 46 punti.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Ligi, Allegrini, Capomaggio; Russo, Coccia, Bianco, Sainz-Maza; D’Andrea, Malcore, Langella. Risponderà la Juve Stabia allenata da Walter Novellino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Barosi; Maggioni, Vimercati, Caldore, Dell’Orfanello; Gerbo, Altobelli, Scaccabarozzi; Silipo, Pandolfi, Ricci.

AUDACE CERIGNOLA JUVE STABIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA