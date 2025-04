DIRETTA AUDACE CERIGNOLA LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Audace Cerignola Latina? Facciamo un passo verso le statistiche per evidenziare i trend delle due squadre alla ricerca anche della possibile favorita per la vittoria finale. Inizamo parlando come di consueto dei padroni di casa, questa volta sono i pugliesi e sono la miglior squadra del campionato occupando la prima piazza della classifica, questo risultato è da associare soprattutto alla difesa che subisce solo 0,6 reti ogni novanta minuti. In attacco invece basta l’1,5 per portare a casa il 55% di vittorie stagionali.

Sembra proprio un incontro tra Davide e Golia visto che il Latina subisce in media 1,6 reti (quindi un gol in più rispetto ai pugliesi= e in attacco invece è tra le peggiori piazze del campionato con 0,8 reti portate a casa. Però attenzione perché l’Audace ormai promossa potrebbe tirare i remi in barca, sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Audace Cerignola Latina, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match, non perdetevelo aggiornando la pagina. Si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA AUDACE CERIGNOLA LATINA, STREAMING VIDEO

La giornata di oggi ci consentirà anche di assistere alla diretta Audace Cerignola Latina in televisione sempre sui canali di Sky calcio. Chi non dovesse essere davanti alla tv potrà comunque seguire comodamente il match in diretta streaming video su smartphone grazie alla app di Sky Go.

SI GIOCA IN PUGLIA

Meglio e peggio di così, le due squadre non posso fare. La classifica di queste due squadre non varierà indipendentemente dal risultato della diretta Audace Cerignola Latina alle ore 20:00. L’Audace Cerignola è seconda a 64 punti, dietro solo all’Avellino a quota 72. I gialloblu non hanno passato un bel periodo di recente, come testimoniano le sconfitte maturate in casa contro il Benevento per 4-2 e ad Altamura per 1-0.

Il Latina ha blindato invece la salvezza, escludendo anche il discorso playout, in virtù principalmente delle ultime due gare ovvero il successo a Picerno per 2-1 e quello in casa con il Potenza grazie alla rete di Bocic all’89esimo.

LE PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA LATINA

L’Audace Cerignola si disporrà con il modulo 3-5-2 con Greco in porta, protetto da Visentin, Gonnelli e Romano. I due esterni saranno Coccia e Volpe mentre McJannet, Bianchini e Tascone mentre Salvemini farà coppia con Cuppone.

Il Latina risponderà con lo stesso assetto tattico: Zacchi tra i pali, difesa. a tre con Rapiisarda, Marenco e Vona. A centrocampo, da destra verso sinistra, Improta, Ndoj, Petermann, Ciko e Ercolano. In attacco Riccardi-Ekuban.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AUDACE CERIGNOLA LATINA

Il successo dell’Audace Cerignola è dato a 1.34 contro i 4.40 del pareggio e i 6.85 a favore del Latina. Gol a 1.98, altrimenti No Gol a 1.71.