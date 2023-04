DIRETTA/ Audace Cerignola Latina (risultato 0-0) video streaming tv: Serie C al via!

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA LATINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Curiosiamo nelle statistiche in vista della diretta di Audace Cerignola Latina, una delle partite che avranno inizio fra pochi minuti per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C. L’Audace Cerignola naviga nelle posizioni nobili della classifica con 56 punti, frutto per i pugliesi di quindici vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte, con differenza reti pari a un buon +6 dal momento che l’Audace Cerignola ha segnato 44 gol e ne ha incassati 38 nel corso di questo campionato.

Il Latina invece naviga poca sopra il centro classifica con 46 punti, frutto di undici vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte, con differenza reti pari a -7 dal momento che il Latina finora ha segnato 36 gol e ne ha incassati 43 nel corso di questo campionato. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, perché a parlare dovrà essere solamente il campo: Audace Cerignola Latina infatti finalmente comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AUDACE CERIGNOLA LATINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Latina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Messina Juve Stabia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

AUDACE CERIGNOLA LATINA, I TESTA A TESTA VERSO LA GARA

Non c’è moltissimo da dire sulla storia che ci accompagna verso la diretta di Audace Cerignola Latina, perché l’unico precedente ufficiale tra le due formazioni è quello relativo naturalmente alla partita d’andata del campionato in corso, giocata domenica 11 dicembre 2022 a Latina e vinta per 1-0 dai padroni di casa con gol di Alessio Riccardi dopo soli due minuti di gioco.

Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Audace Cerignola e Latina in vista della partita di oggi pomeriggio. I numeri ci dicono che la rosa dell’Audace Cerignola vale complessivamente 3,89 milioni di euro, pari a 139.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società pugliese. Il Latina invece ha un valore economico globale di 3,80 milioni di euro esatti e quindi la media per ogni giocatore della rosa dei nerazzurri arriva a 141.000 euro, con una differenza tuttavia davvero minima, che non ci permette di sbilanciarci in pronostici sulla partita. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA LATINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Audace Cerignola Latina, in diretta domenica 16 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Scontro play off con l’Audace Cerignola reduce da un’importante vittoria sul campo del Crotone che ha lanciato i pugliesi al quinto posto in classifica in coabitazione col Picerno, con la speranza di poter giocarsi la post season da una posizione interessante.

Indietro di 10 punti il Latina che però si è preso l’ottavo posto dopo il 2-0 inflitto alla Gelbison, con i pontini una lunghezza avanti alle tre squadre a quota 45 punti, Potenza, Virtus Francavilla e Juve Stabia, e con la consapevolezza di potersi giocare in queste ultime due giornate l’accesso ai play off. Nel match d’andata vittoria di misura del Latina sull’Audace Cerignola, a decidere il match un gol-lampo realizzato da Riccardi dopo soli 2′ di gioco.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA LATINA

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Latina, match che andrà in scena all0 stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trezza; Ligi, Allegrini, Blondett; Russo, Ruggiero, Capomaggio, Langella; Samele, Malcore, Achik. Risponderà il Latina allenato da Daniele Di Donato con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti; Cortinovis, Esposito, Calabrese; Furlan, Riccardi, Amadio, Di Livio, Carissoni; Ganz, Rossetti.

AUDACE CERIGNOLA LATINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Latina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.60.











