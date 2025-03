Diretta Audace Cerignola Monopoli, obiettivo primo posto per i padroni di casa

La diretta Audace Cerignola Monopoli andrà in scena alle 15.00 allo Stadio Domenico Monterisi: a sfidarsi saranno due delle squadre migliori della competizione che stanno cercando di inseguire i primi posti per ottenere la promozione diretta senza passare dai playoff.

L’Audace Cerignola è al 2° posto con 58 punti, nell’ultimo turno non ha giocato per via della squalifica del Taranto ma nell’ultima partita giocata ha perso 2-1 in casa del Crotone.

Il Monopoli invece è al 3° posto con 53 punti e vuole cercare di accorciare sulle squadre che lo precedono, Audace Cerignola in primis, si presenta alla sfida la vittoria 1-0 contro la Casertana.

Diretta Audace Cerignola Monopoli, dove seguire la partita

Seguire la diretta Audace Cerignola Monopoli in televisione sarà possibile su Sky Sport al canale 252 o in alternativa per vedere la partita sul computer o cellulare ci si può collegare alle piattaforme di diretta streaming video su SkyGo o NowTv.

Formazioni Audace Cerignola Monopoli, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Audace Cerignola Monopoli i padroni di casa in campo con il 3-5-2 adottato dal tecnico Giuseppe Raffaele nell’ultima partita con Greco in porta, Visentin, Gonnelli e Ligi i tre difensori centrali, Coccia e Russo gli esterni con Bianchini, Capomaggio e McJannet a completare il centrocampo, davanti la coppia d’attacco Salvemini, D’Andrea.

Gli ospiti risponderanno venendo schierati a specchio dal tecnico Alberto Colombo con il 3-5-2 con Vitale tra i pali, Miranda, Miceli e Viteritti come linea difensiva, Valenti e Greco sulle fasce, Falzerano, De Risio e Bulevardi in mezzo al campo, Grandolfo e Bruschi le due punte.

Scommessa Audace Cerignola Monopoli, quote e possibile risultato finale

La diretta Audace Cerignola Monopoli è una partita difficile da pronosticare ma che sicuramente sarà interessante e divertente che saprà regalare tante occasioni da gol e ribaltamenti di fronte agli spettatori, si sfidano infatti due squadre forti ben allenate e messe in campo che vorranno i 3 punti per avvicinarsi alla prima posizione in classifica.

Incrociando i pronostici e le quote, l’Audace Cerignola ha più chance di ottenere la vittoria tanto che la sua quota è di 1.50, la vittoria del Monopoli invece sembra quasi impossibile con una quota pari a 5.50, mentre il pareggio è quotato a 3.60.