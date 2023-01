Diretta/ Audace Cerignola Monopoli streaming video tv: derby pugliese (Serie C)

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Audace Cerignola Monopoli, in diretta lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Derby pugliese con la formazione di casa vanti di 4 lunghezze in classifica rispetto agli avversari, nonostante l’ultima sconfitta contro la capolista Catanzaro che si è confermata difficilmente arginabile anche da una matricola terribile come il Cerignola.

Dall’altra parte il Monopoli è al secondo monday night consecutivo e arriva sicuramente rinfrancato dalla vittoria sulla Juve Stabia, che dopo tanti alti e bassi ha riproiettato i Gabbiani in zona play off nel girone C. Le due squadre si affrontano per la seconda volta nella storia tra i professionisti, unico precedente in Serie C il match d’andata allo stadio Veneziani, vinto dal Monopoli col punteggio di 2-1.

AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Audace Cerignola Monopoli, trattandosi del Monday Night, viene trasmessa in chiaro: come sempre l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 58 del telecomando che si occupa sempre del posticipo serale di Serie C.

Ricordiamo la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play o attivando la relativa app; tutti i match della terza divisione sono inoltre forniti dal portale Eleven Sports, anche con la possibilità dell’acquisto on demand senza essere abbonati, i clienti DAZN potranno avere accesso alle immagini.

PROBABILI FORMAZIONI AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Domenico Monterisi di Cerignola. Per l’Audace Cerignola, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saracco; Giofre, Gonnelli, Ligi; Tascone, Coccia, Langella, Bianco, Ismail; Neglia, Samele. Risponderà il Monopoli allenato da Giuseppe Pancaro con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Vettorel; Bizzotto, Mulè, Falbo; Viteritti, Hamlili, Vassallo, Giannotti; Rolando; Manzari, Starita.

AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Audace Cerignola Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Audace Cerignola con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











