DIRETTA/ Audace Cerignola Monopoli video streaming tv: terzo incrocio assoluto

DIRETTA AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Audace Cerignola Monopoli, dobbiamo osservare che il derby pugliese non ha in realtà tradizione, perché incredibilmente queste due società non si erano mai affrontate prima di questa stagione nel campionato di Serie C 2022-2023, naturalmente inserite entrambe nel girone C, quello più meridionale. I due precedenti quindi sono solamente relativi al campionato in corso, naturalmente nella stagione regolare. Il bilancio vede un netto dominio del Monopoli, che è riuscito a vincere entrambe le partite disputate contro l’Audace Cerignola.

All’andata ci fu una vittoria casalinga per 2-1 nel match disputato a Monopoli il 24 settembre 2022, ma per l’Audace Cerignola, pensando ad oggi, il ricordo peggiore è quello del ko casalingo per 1-3 nella partita di ritorno disputata il 30 gennaio scorso, perché una ripetizione dello stesso verdetto sancirebbe il ribaltamento del fattore campo e la qualificazione per la fase nazionale dei playoff naturalmente per il Monopoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Audace Cerignola Monopoli sarà possibile visionarla sia su Sports Eleven che su Dazn. Per entrambe le soluzione è necessario essere abbonati con le rispettive emittenti scegliendo se abbonarsi con canone mensile o annuale.

AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI: DERBY INFUOCATO!

La diretta Audace Cerignola Monopoli, in programma domenica 14 maggio alle ore 18:00, racconta dell’andata del primo turno dei playoff tra queste due squadre pugliesi. Entrambe le squadre hanno dovuto affrontare un turno preliminare prima di ritrovarsi contro in questo doppio scontro. L’Audace Cerignola ha dovuto disfarsi della pratica Juve Stabia, missione compiuta con relativa facilità come testimonia il 3-0.

Il Monopoli invece è uscito vincitore nella sfida contro il Latina in virtù del gol di Starita per l’1-0. I biancoverdi hanno dato vinto tre delle ultime quattro partite di campionato collezionando punti importantissimi per ritrovarsi ai playoff avendo chiuso la propria Serie C al settimo posto.

AUDACE CERIGNOLA MONOPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Audace Cerignola Monopoli vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Saracco tra i pali, trio difensivo formato da Ligi, Allegrini e Capomaggio. Nella zona nevralgica del campo Coccia Lanella e Miguel Angel daranno filo da torcere ai centrocampisti avversari mentre sulle fascia Russo e Blondett. Malcore e D’Andrea il tandem offensivo.

Il Monopoli invece opta per il 4-4-2. Vettorel in porta, difesa a quattro con Pinto Falbo, Mule e Drudi. A centrocampo Vietritti a destra, Piarulli a sinistra mentre la cerniera in mediana è composta da Fella e Hamilli. In attacco Starita e Rolando.











